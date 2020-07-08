Суд вынес решение по делу Порошенко

На сегодняшнем заседании Печерский районный суд Киева отказался избрать меру пресечения пятому президенту Украины (2014-2019 гг.) Петру Порошенко. Соответствующее решение вынес судья Сергей Вовк.

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Сторона обвинения заявила, что в связи с постановлением генпрокурора о завершении досудебного расследования, рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения является нецелесообразным.

Аналогичную позицию выразила и защита Порошенко, заявив, что в связи с неожиданными обстоятельствами выбирать меру пресечения невозможно. Более того, они потребовали допросить в суде генпрокурора Ирину Венедиктову, чтобы она подтвердила окончание следствия по делу Семочко.

Напомним, после того, как судья Сергей Вовк объявил перерыв на обед, в зал заседания вошел представитель Государственного бюро расследований и сообщил о том, что есть постановление генерального прокурора о завершении досудебного расследования в отношении Порошенко по делу Семочко.

В результате суд принял решение.

"Относительно Порошенко Петра Алексеевича ходатайство ( об избрании меры пресечения. – Ред.) в уголовном производстве … оставить без рассмотрения. Постановление обжалованию не подлежит", – зачитал судья.

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До этого сторона обвинения требовала от суда меру пресечения экс-президенту в виде личного обязательства. Отметим, что 1 июля они изменили свое ходатайство – с ареста на личное обязательство.

Как сообщали новости "Сегодня", 10 июня Петру Порошенко сообщили о подозрении, когда он пришел на допрос в Госбюро расследований. Примечательно, что вызван он туда был вообще по другому уголовному производству ("дело картин"). Его адвокат уже заявил, что это было незаконно.

Позже стало известно, что речь идет об уголовном производстве о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки. По данным следствия, Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо – главу Службы внешней разведки Украины – к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 УК Украины). Другими словами, в бытность президентом он заставил главу СВР Егора Божка превысить свои полномочия и назначить первым заместителем Семочко.

Отметим, 1 июля перед заседанием суда Порошенко ходил на допрос в ГБР. У стен ведомства он рассказал активистам, в чем его обвиняют.

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