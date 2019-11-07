Суд взял под стражу Дубневича с возможностью залога в 90 млн грн

Апелляционный суд изменил меру пресечения и взял народного депутата Ярослава Дубневича под стражу с возможностью залога в 90 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда избрана мера пресечения народному депутату Украины 9-го созыва, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины… К нардепу применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой 90 млн грн залога", – говорится в сообщении.
Народный депутат был взят под стражу в здании суда.
Дубневича подозревают в уголовном преступлении, предусмотренном ч.5 ст.191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Как сообщали новости "Сегодня", Национальное антикоррупционное бюро подозревает Дубневича в махинациях с госзакупками на железной дороге, когда он был председателем комитета ВР по вопросам транспорта, чем якобы нанес государству ущерб в размере 93 млн грн. Читайте подробнее, в чем подозревают народного депутата.
31 октября Верховная Рада поддержала представления генерального прокурора и разрешила снять депутатскую неприкосновенность с нардепа, привлечь его к уголовной ответственности и дала добро на задержание. Как снимали неприкосновенность с Ярослава Дубневича.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк