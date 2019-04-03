Суд закрыл дело Омеляна по обвинению в незаконном обогащении

Решение было принято в связи с декриминализацией преступления,

Владимир Омелян. Фото: Александр Яремчук

Суд закрыл дело Омеляна по обвинению в незаконном обогащении //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/435/6c1/5c54356c19237.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/435/6c1/5c54356c19237.jpg 2019-04-03T13:48:00+03:00 Политика Решение было принято в связи с декриминализацией преступления,

Соломенский районный суд Киева закрыл уголовное производство по обвинению министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в незаконном обогащении в связи с декриминализацией преступления. Об этом сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

"Дело закрыто в части незаконного обогащения и снят арест имущества. В части возможного недостоверного декларирования дело будет рассматриваться в судебном процессе, мы уверены в собственной правоте", – подчеркнула пресс-секретарь министра Марина Томко.

В Мининфраструктуры также привели в пример дело министра транспорта Румынии Рэзвана Кука, который был вынужден уйти с должности из-за сфабрикованных политических обвинений антикоррупционного бюро Румынии в 2017 году, но отстоял свое честное имя во всех судах и на позапрошлой неделе вернулся на свою должность.

Как известно, 27 февраля Конституционный суд отменил статью 368-2 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обогащение" как такую, которая не соответствует принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Статья предусматривала наказание за то, что депутат или чиновник любого уровня приобрел "активы в значительном размере", но не смог подтвердить документально "законность оснований приобретения" этих активов. "Значительным размером" считаются денежная сумма или имущество на сумму свыше тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан – 17 000 грн.

Напомним, 13 сентября прошлого года НАБУ сообщило о подозрении Омеляну. Следствие установило, что в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры, чиновник приобрел в собственность активы, законность получения которых не подтверждено доказательствами, и стоимость которых значительно превышает его законные доходы. Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска и наличные в сумме 90 тыс. долл. и 25 тыс. евро. Общая стоимость таких активов в то время составляла 4,23 млн грн.

На следующий день, 14 сентября, суд принял решение по Омеляну, отпустив его на поруки. За чиновника поручились министр спорта Игорь Жданов и народный депутат Федор Бендюженко. При этом Соломенский районный суд Киева разрешил арестовать имущество Омеляна.

Сам Омелян считает, что инкриминируемые Национальным антикоррупционным бюро подозрения о незаконном обогащении не являются серьезным преступлением. Министр также уверял, что судебное разбирательство не станет поводом для отставки.

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