Суд закрыл производство против Зеленского о декларации: названа причина

Печерский районный суд Киева решил закрыть административное производство в отношении президента Украины Владимира Зеленского, открытое в связи с неподачей сообщения в декларации о существенных изменениях в имуществе.

Реклама

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Производство по делу об административном правонарушении закрыть в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения", – говорится в тексте постановления.

В суде отмечают, что президент является субъектом, на которого распространяется действие закона "О предотвращении коррупции", однако по ст.105 Конституции он пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий, против него не может быть возбуждено уголовное дело.

"В отношении президента Украины на время исполнения им полномочий не может быть составлен протокол об административном правонарушении и он не может быть привлечен к административной ответственности", – говорится в постановлении.

Производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое подлежит прекращению в случае отсутствия события и состава административного правонарушения.

Реклама

Напомним, что 7 июля Зеленский проинформировал о нарушении им законодательства – неподачей сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии. Он подчеркнул, что все граждане Украины равны перед законом, и что он готов нести ответственность за нарушения в соответствии с действующим законодательством.

"В 2019 году семья главы государства получила средства в счет погашения стоимости ОВГЗ на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн. Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов. Согласно законодательству, Владимир Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сообщения", – сообщает Офис президента Украины.

7 июля глава Национальное агентство по предотвращению коррупции Александр Новиков составил и вручил Зеленскому два административных протокола в связи с административными нарушениями. При этом в НАПК отметили, что президент лично известил их о фактах нарушения.

Смотрите также декларацию одного из самых богатых "слуг народа" Андрея Геруса:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама