Суд заочно арестовал экс-министра обороны времен Януковича

Лебедев подозревается в причастности к особо тяжким преступлениям на Майдане

Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения разыскиваемому СБУ экс-министру обороны Павлу Лебедеву меру пресечения в виде содержания под стражей. Речь идет об уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18-20 февраля 2014 года на Майдане, сообщает Офис генерального прокурора.

Суд заочно арестовал бывшего министра обороны, который фигурирует в уголовном производстве по расследованию организации бывшим президентом Украины превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов. Также расследуется превышение власти рядом бывших высокопоставленных чиновников с целью препятствования акциям протеста на Майдане, что привело к массовым жертвам среди митингующих, в том числе умышленных убийств и покушений на умышленные убийства (нанесение телесных повреждений, связанных с применением работниками правоохранительных органов огнестрельного оружия) майдановцев и террористического акта.

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В Офисе генпрокурора отметили, что данное решение суда важно тем, что оно дает право прокурорам начать в отношении бывшего министра процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования.

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Отметим, что в прокуратуре не назвали имя подозреваемого, но по состоянию на февраль 2014 года министром обороны был Павел Лебедев.

Напомним, Генеральная прокуратура объявила в розыск бывшего министра обороны Павла Лебедева по подозрению в содействии правоохранителям при разгоне Евромайдана. В 2017 году в квартире экс-министра нашли секретные военные документы.

В 2018 году на суде по делу о госизмене Виктора Януковича бывший начальник Генерального штаба ВСУ Владимир Замана рассказывал, что против Евромайдана хотели бросить войска, а убеждали его сделать это Павел Лебедев и тогдашний генпрокурор Виктор Пшонка.

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