Суд заслушал выступление Савченко и перенес рассмотрение апелляции

Апелляционный суд Киева перенес на 11:00 9 августа рассмотрение жалобы адвокатов народного депутата Украины Надежды Савченко на решение Шевченковского суда столицы о продлении срока ее ареста до 10 сентября.

Соответствующее решение суд принял в среду вечером, заслушав выступления адвокатов и самой Савченко. Заседание началось 8 августа в 16:45.

Во время своего выступления Савченко, которую подозревают в подготовке теракта в центре Киева с целью свержения власти, вновь заявила о нарушениях, допущенных судом первой инстанции во время продления ей срока ареста, и об абсурдности, по ее мнению, выдвинутых в ее адрес обвинений.

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Ранее Служба безопасности и Генеральная прокуратура дали совместный брифинг, на котором, Юрий Луценко заявил, что завершилось досудебное расследование по руководителю "Офицерского корпуса" Владимиру Рубану и нардепу Надежде Савченко, которых подозревают в подготовке терактов в Киеве. По его словам, все необходимые для передачи дела в суд доказательства собраны. Генпрокурор заявил, что хочет максимальный срок наказания для Савченко.

Он отмечает, что дело в суд могут передать уже в этом месяце. Сейчас защита подозреваемых получит все материалы для ознакомления.

Кроме того, генпрокурор рассказывал, что Россия пытается замести следы своей помощи в предоставлению оружия и боеприпасов Рубану и Савченко. Следы в подготовке атаки ведут к высшему руководству Российской Федерации, считает Луценко. О причастности РФ в оказании помощи в осуществлении терактов говорит то, по его словам, что российские офицеры передавали оружие подозреваемым, а потом Москва решила их спрятать.

В свою очередь на том же брифинге директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказал, что, если бы Савченко и Рубану удалось осуществить теракты, пострадать могли более семи тысяч киевлян. Он рассказал, откуда хотели осуществить атаки из минометов.