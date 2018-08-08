Суд заслушал выступление Савченко и перенес рассмотрение апелляции

Сегодня, 23:25

Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Савченко на 9 августа

фото GETTY
фото GETTY

Апелляционный суд Киева перенес на 11:00 9 августа рассмотрение жалобы адвокатов народного депутата Украины Надежды Савченко на решение Шевченковского суда столицы о продлении срока ее ареста до 10 сентября.

Соответствующее решение суд принял в среду вечером, заслушав выступления адвокатов и самой Савченко. Заседание началось 8 августа в 16:45.

Во время своего выступления Савченко, которую подозревают в подготовке теракта в центре Киева с целью свержения власти, вновь заявила о нарушениях, допущенных судом первой инстанции во время продления ей срока ареста, и об абсурдности, по ее мнению, выдвинутых в ее адрес обвинений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ранее Служба безопасности и Генеральная прокуратура дали совместный брифинг, на котором,  Юрий Луценко заявил, что завершилось досудебное расследование по руководителю "Офицерского корпуса" Владимиру Рубану и нардепу Надежде Савченко, которых подозревают в подготовке терактов в Киеве. По его словам, все необходимые для передачи дела в суд доказательства собраны. Генпрокурор заявил, что хочет максимальный срок наказания для Савченко.

Он отмечает, что дело в суд могут передать уже в этом месяце. Сейчас защита подозреваемых получит все материалы для ознакомления.

Кроме того, генпрокурор рассказывал, что Россия пытается замести следы своей помощи в предоставлению оружия и боеприпасов Рубану и Савченко. Следы в подготовке атаки ведут к высшему руководству Российской Федерации, считает Луценко. О причастности РФ в оказании помощи в осуществлении терактов говорит то, по его словам, что российские офицеры передавали оружие подозреваемым, а потом Москва решила их спрятать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В свою очередь на том же брифинге директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказал, что, если бы Савченко и Рубану удалось осуществить теракты, пострадать могли более семи тысяч киевлян. Он рассказал, откуда хотели осуществить атаки из минометов.
суд, савченко, рассмотрение, Апелляционный суд

Вы сейчас просматриваете новость "Суд заслушал выступление Савченко и перенес рассмотрение апелляции ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Надежда Савченко. Фото: GETTY

Савченко подала иск против Военной прокуратуры

Сегодня, 15:02

Рассматривать иск нардепа будет Соломенский районный суд Киева

Игорь Рец

Замеры радиации на Донбассе и заявления Луценко по Савченко и Рубану: дайджест новостей от "Сегодня"

5 Августа, 18:41

Загрузка...

Политика

Надежда Савченко. Фото: GETTY

Савченко готовят к суду и новый скандал Венгрии с Украиной: главные новости недели

4 Августа, 14:08

А тем временем Россия отпустила незаконно удерживаемого украинского политзаключенного

Украина

Рубан и Савченко. Фото: Facebook

Высшая мера наказания для Савченко и Рубана: эксперт объяснил, насколько это возможно

2 Августа, 18:06

Украине важно не то, чтобы Рубан сидел, а показать, что он был врагом и предателем

Политика

Оружия для осуществления теракта. Фото: Людмила Грубник, "Сегодня"

СБУ показала оружие, которым Савченко и Рубан планировали обстрелять центр Киева (фото)

2 Августа, 17:21

По мнению экспертов Института судебных экспертиз, в результате теракта могли пострадать тысячи киевлян

Политика

Юрий Луценко. Фото: скриншот

Россия дала оружие Савченко и Рубану для терактов, а теперь заметает следы – Луценко

2 Августа, 16:29

Следы в подготовке атаки ведут к высшему руководству Российской Федерации, отметил генпрокурор
Загрузка...