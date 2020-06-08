Суд завершил заседание по делу МН17: слушания продолжались семь часов

В настоящее время проходят так называемые досудебные слушания

В понедельник, 8 июня, в судебном комплексе "Схипхол", расположенному под Гаагой, закончилось судебное заседание по делу МН17, которое продолжалось семь часов. Следующие слушания состоятся 9 июня. Для рассмотрения дела MH17 судебный комплекс "Схипхол", расположенный в 50 км от Гааги, зарезервирован на год.

В настоящее время проходят так называемые "досудебные слушания", в рамках которых суд должен установить, готово ли дело для рассмотрения по сути.

Об этом сообщает Укринформ.

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Отмечается, что заседания по делу назначены с 8 июня по 3 июля, но пока неизвестно, будет ли суд проходить ежедневно. Не исключено, что из-за коронавируса слушания могут быть перенесены или отменены. В связи с распространением коронавируса количество людей, которые могут находиться в суде, ограничено.

В целом к ​​процессу были допущены 100 человек. Среди них судьи, прокуроры, адвокаты, родственники погибших и представители СМИ.

Все желающие могут следить за процессом с помощью прямой трансляции. Она проходит на двух языках: на нидерландском и английском.

8 июня обвинение в судебном процесс о сбитом МН17 начало доклад о том, как проводилось расследование. Презентация продолжится на следующем заседании во вторник.

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О ходе расследования докладывали три прокурора: Вард Фердинандуссе (Ward Ferdinandusse), Тэйс Бергер (Thijs Berger) и Дейди Вуи а Цой (Dedy Woei-A-Tsoi).

Обвинение также рассказало о телефонных разговорах, предоставленных СБУ, которые касались преступления, аутентичность которых была проверена различными способами.

Также стало известно, что следствие не комментирует информацию о том, что генерал-полковник российской ФСБ Андрей Бурлака идентифицирован как заинтересованное лицо, однако заверяет, что расследование будет продолжено до тех пор, пока не будут установлены те, кто ответственен за эту трагедию.

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как был сбит, предположительно, ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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Британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение "Боинга", так как летом 2014 года российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.

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