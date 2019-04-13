Судебное заседание по делу Савченко-Рубана перенесли
Судьи объявили перерыв до 09:00 15 апреля
Судебное заседание в уголовном производстве по обвинению народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, проходившее 13 апреля в Броварском горрайонном суде перенесено на 15 марта.
Об этом сообщил адвокат Рубана Владимир Рыбин.
"Судьи вернулись и объявили перерыв до 09:00 15 апреля" – говорится в сообщении, на официальной странице В. Рыбина в соцсети Фейсбук в субботу вечером.
Ранее дело экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и народного депутата Украины Надежды Савченко, которая ранее отказалась пойти на сделку со следствием, снова передали в другой суд.
Напомним, недавно адвокат народного депутата Александр Тананкин рассказывал, что судить Рубана и Савченко должны были в Славянске. Сейчас они содержатся в Киевском следственном изоляторе, но их якобы должны были перевезти на Донбасс.
Ранее мы писали о том, что летом по делу Савченко-Рубана завершились досудебные расследования и подозреваемым, а также их защитникам предоставили материалы для ознакомления. Как заявлял генеральный прокурор Юрий Луценко, сторона обвинения будет требовать максимального срока наказания.
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