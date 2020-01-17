Судимый за изнасилование депутат Иванисов: Сдавать мандат не собираюсь

Также Иванисов не смог назвать вуз, где учился.

Фото: 24 Канал

Экс-член фракции партии "Слуга народа", внефракционный народный депутат Роман Иванисов не собирается сдавать мандат в связи с сокрытием от избирателей информации о своей погашенной судимости, а также из-за сообщений о распространении им неправдивой информации о своем высшем образовании.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Сдавать мандат не собираюсь. А почему я его должен сдавать? Я никого в заблуждение не вводил. Я фейки не комментирую. Это все фейк", – заметил Иванисов.

"Потому что. Я говорю: приедут специалисты, которых я привлек, и вы все узнаете", – уточнил он.

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Ситуацию он назвал "спланированной информационной атакой".

Но Иванисов так и не смог назвать вуз, где получил высшее образование. Он не объяснить детали дела с изнасилованием.

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А свое отсутствие в парламенте Иванисов пояснил больничным.

Напомним, недавно ранее появилась информация, что народный депутат Иванисов был судим в 1996 году по части 3 статьи 117 УК (Изнасилование несовершеннолетней) и части 2 статьи 118 (Изнасилование несовершеннолетней неестественным способом). Сам политик Роман Иванисов эту информацию назвал фейком. Позже генпрокурор Руслан Рябошапка на брифинге озвучил, что Иванисов имел судимость за изнасилование несовершеннолетней.

Со своей стороны председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия счел, что Роману Иванисову надо приостановить членство в политической силе на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств инцидента. Сам Иванисов впоследствии, 20 ноября, сообщил в Facebook, что решил приостановить членство во фракции на время проверки информации о его судимости. Читайте подробнее, что известно о деле Романа Иванисова.

Как сообщали новости "Сегодня", также спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил об исключении народных депутатов Антона Полякова и Анны Скороход из фракции "Слуга народа". Кроме того, Рада лишила депутатских мандатов двух нардепов из этой фракции.

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