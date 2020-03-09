Судья по делу MH17: Многие очень ждали этого дня

Адвокату из Москвы, которая защищает обвиняемого россиянина Пулатова, не разрешили присутствовать на суде

В юридическом комплексе Схипхол в Амстердаме (Нидерланды) стартовал первый судебный процесс против обвиняемых по делу авиакатастрофы малайзийского Boeing-777 рейса MH17 . Заседание транслируется в прямом эфире на нидерландском и английском языках.

Открывая заседание председательствующий судья Хендрик Стейнхайс заявил, что многие ждали дня, когда начнется судебное рассмотрение дела MH17, добавив, что дело насчитывает 6 тыс. страниц и множество онлайн-файлов (фото и видео).

"Это трагическая потеря 298 человеческих жизней со всего мира. Суд осознает, что влияние потери стольких людей является чрезвычайно важным", – заявил Хендрик Стейнхайс.

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Также председательствующий судья добавил, что интересы одного из обвиняемых россиян Олега Пулатова представляют защитники гаагской юридической компании Sjöcrona van Stigt Бодевайн ван Эйк и Сабине тен Дусхате, а также представительница юридической фирмы из Москвы Елена Кутина. Однако присутствовать непосредственно на суде ей запретили.

Председательствующих судей по делу MH17 пять: трое постоянных и двое резервных на случай, если кто-то из постоянных судей заболеет или по другим причинам не сможет вести заседание, ведь до вынесения приговора может пройти до пяти лет.

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На суде по делу MH17 выступят 49 родственников погибших, чтобы объяснить свое видение, кого они обвиняют. Еще 84 родственника погибших намерены требовать компенсаций, однако сумму в суде пока не озвучивают.

Видео: Сегодня

На основании доказательств, собранных Международной следственной группой (JIT), в июне прошлого года прокуратура Нидерландов объявила о подозрении четырем лицам, которые могут быть причастны к авиакатастрофе рейса MH17. Позже стали известны их фамилии: три гражданина России – бывший "министр обороны" "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов, и украинец Леонид Харченко.

Авиакатастрофа малайзийского Boeing-777 в небе над неподконтрольным Киеву Донбассом 17 июля 2014 года унесла 298 жизней. Большинство жертв (196 человек) были гражданами Нидерландов, поэтому официальный Амстердам принял решение провести судебный процесс в рамках национального, а не международного законодательства (для этого даже пришлось менять национальное законодательство). Из-за большого резонанса рассмотрение дела перенесли из окружного суда в Гааге в Юридический комплекс Схипхол, который находится возле международного нидерландского аэропорта. Аккредитовано более 400 журналистов, для которых возле юридического комплекса построили большой пресс-центр.

Первый день судебного процесса судьи называют предварительным и чисто техническим: суд представит стороны обвинения и защиты, и решит, как в целом будет организован процесс. В составе украинской делегации, которая также будет на суде, – замгенпрокурора Гюндуз Мамедов, замначальника управления департамента военных конфликтов Генпрокуратуры Николай Говоруха, замглавы СБУ Владимир Горбенко и начальник отдела управления досудебного расследования главного следственного управления СБУ Игорь Яновский.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает: высшее российское руководство никогда не признает свою вину и будет пытаться превратить процесс в шоу, будет вбрасывать новые версии и делать все, чтобы сбить этот вопрос с повестки дня.

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