Судья по делу MH17: Многие очень ждали этого дня

В юридическом комплексе Схипхол в Амстердаме (Нидерланды) стартовал первый судебный процесс против обвиняемых по делу авиакатастрофы малайзийского Boeing-777 рейса MH17 . Заседание транслируется в прямом эфире на нидерландском и английском языках.
Открывая заседание председательствующий судья Хендрик Стейнхайс заявил, что многие ждали дня, когда начнется судебное рассмотрение дела MH17, добавив, что дело насчитывает 6 тыс. страниц и множество онлайн-файлов (фото и видео).
"Это трагическая потеря 298 человеческих жизней со всего мира. Суд осознает, что влияние потери стольких людей является чрезвычайно важным", – заявил Хендрик Стейнхайс.
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Также председательствующий судья добавил, что интересы одного из обвиняемых россиян Олега Пулатова представляют защитники гаагской юридической компании Sjöcrona van Stigt Бодевайн ван Эйк и Сабине тен Дусхате, а также представительница юридической фирмы из Москвы Елена Кутина. Однако присутствовать непосредственно на суде ей запретили.
Председательствующих судей по делу MH17 пять: трое постоянных и двое резервных на случай, если кто-то из постоянных судей заболеет или по другим причинам не сможет вести заседание, ведь до вынесения приговора может пройти до пяти лет.
На суде по делу MH17 выступят 49 родственников погибших, чтобы объяснить свое видение, кого они обвиняют. Еще 84 родственника погибших намерены требовать компенсаций, однако сумму в суде пока не озвучивают.
На основании доказательств, собранных Международной следственной группой (JIT), в июне прошлого года прокуратура Нидерландов объявила о подозрении четырем лицам, которые могут быть причастны к авиакатастрофе рейса MH17. Позже стали известны их фамилии: три гражданина России – бывший "министр обороны" "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов, и украинец Леонид Харченко.
Авиакатастрофа малайзийского Boeing-777 в небе над неподконтрольным Киеву Донбассом 17 июля 2014 года унесла 298 жизней. Большинство жертв (196 человек) были гражданами Нидерландов, поэтому официальный Амстердам принял решение провести судебный процесс в рамках национального, а не международного законодательства (для этого даже пришлось менять национальное законодательство). Из-за большого резонанса рассмотрение дела перенесли из окружного суда в Гааге в Юридический комплекс Схипхол, который находится возле международного нидерландского аэропорта. Аккредитовано более 400 журналистов, для которых возле юридического комплекса построили большой пресс-центр.
Первый день судебного процесса судьи называют предварительным и чисто техническим: суд представит стороны обвинения и защиты, и решит, как в целом будет организован процесс. В составе украинской делегации, которая также будет на суде, – замгенпрокурора Гюндуз Мамедов, замначальника управления департамента военных конфликтов Генпрокуратуры Николай Говоруха, замглавы СБУ Владимир Горбенко и начальник отдела управления досудебного расследования главного следственного управления СБУ Игорь Яновский.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает: высшее российское руководство никогда не признает свою вину и будет пытаться превратить процесс в шоу, будет вбрасывать новые версии и делать все, чтобы сбить этот вопрос с повестки дня.
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