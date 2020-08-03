Судья выбрал меру пресечения для главы Госсудадминистрации, подозреваемого в захвате власти

Судья Высшего антикоррупционного суда Украины Тимур Хамзин избрал для фигуранта дела, по которому прошли обыски в Окружном административном суде Киева и Государственной судебной администрации, главы ГСА Зеновия Холоднюка меру пресечения в виде личного обязательства.

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Об этом Центр противодействия коррупции сообщает в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщает антикоррупционный ресурс, прокурор заявил, что та часть голосов на скандальных пленках ОАСК, которую успели проверить эксперты, была подлинной. Экспертиза также показала, что записи не были смонтированы.

На пленках якобы был зафиксированы голоса председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка и Холоднюка, которые договаривались о "сотрудничестве", чтобы оставить последнего в должности, несмотря на новый конкурс.

Прокурор просил для Холоднюка залог чуть больше миллиона гривен с рядом обязанностей (не общаться с другими фигурантами, не покидать место жительства и т.д.), однако судья оказался более милостивым.

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Напомним, 17 июля НАБУ провела обыски в помещениях ОАСК и ГСА , их целью было изъятие предметов, вещей и документов, которые могут иметь значение для уголовного производства, которое расследуют детективы бюро.

По данным НАБУ, действия фигурантов дела были направлены "на захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины и Высшим советом правосудия, а также на создание искусственных препятствий в работе этих ведомств".

Также сообщалось, что в июле 2019 в Окружном админсуде тоже прошли обыски. Тогда совместная следственная группа из ГПУ, СБУ и НАБУ установила, что происходит системное вмешательство в рассмотрение дел судами со стороны руководства Окружного админсуда, в работу высших органов государственной власти, Конституционного суда, министерств, ведомств.

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