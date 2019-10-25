"Супер Туканы" в степях Украины: на чем могут летать наши ВВС

Штурмовик EMB-314 Super Tucano / Фото из открытых источников

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Прошло всего несколько дней с момента встречи президента Владимира Зеленского с коллегой Жаиром Болсонару в Японии, во время которой украинского лидера пригласили посетить Бразилию , как президент этой страны заявил о переговорах о приобретении Украиной бразильских штурмовиков EMB-314 Super Tucano

Об этом военно-политический эксперт Александр Коваленко (Злой Одессит) пишет на своей странице в Живом журнале

Болсонару в своем Twitter сообщил, что украинцам понравились не только легкие штурмовики EMB-314 Super Tucano, но и военно-транспортные самолеты КС-390.

Эксперт заметил, что если в Super Tucano потребность есть, то КС-390 является прямым конкурентом нашего Ан-178.

"Возможно, это была лишь как опция и за компанию с Super Tucano делегация посмотрела и КС-390. По крайней мере, на это больше похоже, нежели на возможность заказа у Бразилии самолетов, которые мы и сами можем производить", – пишет Александр Коваленко.

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Он напомнил, что Super Tucano – это легкий штурмовик, способный развивать крейсерскую скорость до 520 км/ч, а его максимальная скорость – 590 км/ч. Практический потолок полета 10 600 метров, дальность полета 1 330 км при боевой нагрузке 1600 кг.

Super Tucano в стандартной комплектации вооружён парой 12,7-мм пулеметов FN Herstal M3 с боезапасом по 200 патронов, обладает пятью точками подвески для размещения разнообразного оружия, в частности комбинации 20-мм автоматических пушек, 2-х ракет класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder или 4х70-мм НАР.

Кроме того, Super Tucano способен применять ракеты "воздух-земля" AGM-65 Maverick, Roketsan Cirit, бомбы общего назначения типа Mk 81, Mk 82, M-117, зажигательные бомбы (BINC-300), кассетные бомбы (BLG-252), высокоточные бомбы (FPG-82) и т.д.

"Но, все мы прекрасно понимаем, что в украинских реалиях он получит совершенно другое вооружение", – подчеркнул эксперт.

На самолете также размещается комплект лазерного наведения Lizard – Elbit либо Griffin – IAI.

Свою эффективность он показал в ходе множества войсковых миссий и в ходе операций против партизанских подразделений в Колумбии. На сегодняшний день стоит на вооружении более 20 стран мира.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине модернизировали боевые истребители МиГ-29. Теперь наши летчики смогут обнаруживать воздушные цели на еще большем расстоянии.

Также мы писали, что в 2018 году армия серьезно усилилась самолетами. В прошлом году ВСУ получили семь отремонтированных или модернизированных МиГов, среди которых были и МиГ-29МУ1 и МиГ-29УБ. Помимо самолетов этого класса военные получили еще и отремонтированные либо модернизированные истребители Су-27 в количестве пять единиц, один Су-27УБ, 3 Су-25М1, один Су-24МР, 4 L-39/M1, а так же два Ан-26 и один Ил-76МД.

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