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Супрун о решении суда: Судья использовал постановление Кабмина

Сегодня, 15:46

Суд отверг аргументы по апелляции, но все же принял решение отменить отстранение чиновницы

Ульяна Супрун
Ульяна Супрун. Фото: Facebook
Супрун о решении суда: Судья использовал постановление Кабмина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/571/144/5c65711443e46.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/571/144/5c65711443e46.jpg Политика Суд отверг аргументы по апелляции, но все же принял решение отменить отстранение чиновницы

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун считает, что судье Окружного административного суда Киева помогло принять решение по ее возвращению к исполнению обязанностей постановление Кабинета министров от 13 февраля. Об этом она заявила журналистам после судебного заседания.

Она осталась не в восторге от правосудия, но довольна решением.

"Как вы видели, судья, наконец, решился после двух суток выйти из совещательной комнаты. Хотя он не мог иметь доступа к той информации, которая поступает после завершения слушания, он узнал, что вчера Кабинет министров, премьер-министр Владимир Гройсман предоставил возможность, чтобы разблокировать работу Министерства здравоохранения. Хочу поблагодарить своих коллег за этот очень решительный и отважный шаг. А сегодня судья использовал этот шаг и как бы сказал, что теперь он не должен принимать решения – уже Кабинет министров принял решение, чтобы разблокировать работу. Это такое – я отверг ваши аргументы, но я также отменю свое решение. Имеем такое правосудие, как оно работает", – сказала Супрун.

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Отметим, вчера, 13 февраля, Кабмин частично разблокировал работу Минздрава. Правительство приняло распоряжение, которое позволяет Ульяне Супрун временно исполнять обязанности министра здравоохранения.

Как сегодня сообщалось, Окружной административный суд Киева отменил ограничения на исполнение обязанностей министра здравоохранения Ульяной Супрун. "Суд принял (решение) в удовлетворении ходатайств представителей Кабинета министров и Супрун Ульяны об отмене мер обеспечения иска – отказать. Отменить по собственной инициативе меры обеспечения административного иска, принятые постановлением Окружного административного суда 5 февраля 2019", – зачитал судья Сергей Каракашьян.

Как известно, на прошлой неделе, 5 февраля, Окружной административный суд Киева удовлетворил иск народного депутата Игоря Мосийчука и частично запретил Супрун исполнять обязанности главы Минздрава. Суд удовлетворил заявление народного депутата и запретил Ульяне Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения. Тогда Супрун говорила, что изменения, которых Минздраву удалось достичь, поставлены под угрозу.

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Тег Кабмин, суд, решение, супрун, судья

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Источник:

УНИАН

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