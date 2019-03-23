Супрун призвала ввести уголовную ответственность за лекарства без рецепта

Она отметила, что сейчас подобные нарушения предусматривают низкие штрафы

Фото: Ульяна Супрун / Facebook.

Супрун призвала ввести уголовную ответственность за лекарства без рецепта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/656/777/5c965677776b3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/656/777/5c965677776b3.jpg 2019-03-23T18:00:00+02:00 Политика Она отметила, что сейчас подобные нарушения предусматривают низкие штрафы

Министерство здравоохранения инициирует введение уголовной ответственности за продажу лекарств без рецепта.

Об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в интервью "Радио Свобода".

Сославшись на законодательство, она отметила, что, даже если аптека продает лекарства без рецепта, на приобретение которых он необходим, ее могут оштрафовать только на 120 гривен.

"Нет никакой уголовной ответственности... Сейчас Гослекслужба разрабатывает изменения в закон. И мы повышаем этот штраф. И мы также будем ставить уголовную ответственность за то, что выдают лекарства без рецепта", – сообщила Супрун.

Она также отметила, что в течение многих лет люди пользовались антибиотиками неправильно.

"Сейчас очень много туберкулеза или других заболеваний, которые уже не могут лечиться теми же антибиотиками, поскольку уже есть резистентность к ним", – добавила и.о. главы Минздрава.

Супрун рассказала, что на прошлой неделе на заседании Кабинета министров была одобрена новая стратегия для борьбы с этой проблемой.

"Есть требование ужесточения ответственности и штрафов на выдачу антибиотиков. И это не только для людей, а это также касается животных. Антибиотики часто используют в сельском хозяйстве. И мы будем это контролировать", – заключила она.

Напомним, Минздрав начал наводить порядок с выдачей бесплатных лекарств по рецептам. Их получат только пациенты, заключившие договоры-декларации с терапевтами или семейными врачами. Подробнее читайте в статье "Сегодня": "Бесплатные лекарства в Украине можно будет получить только по электронному рецепту".

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