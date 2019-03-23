Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Новости политики

Супрун призвала ввести уголовную ответственность за лекарства без рецепта

Сегодня, 18:00

Она отметила, что сейчас подобные нарушения предусматривают низкие штрафы

Фото: Ульяна Супрун / Facebook
Фото: Ульяна Супрун / Facebook.
Супрун призвала ввести уголовную ответственность за лекарства без рецепта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/656/777/5c965677776b3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/656/777/5c965677776b3.jpg Политика Она отметила, что сейчас подобные нарушения предусматривают низкие штрафы

Министерство здравоохранения инициирует введение уголовной ответственности за продажу лекарств без рецепта.

Об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в интервью "Радио Свобода".

Сославшись на законодательство, она отметила, что, даже если аптека продает лекарства без рецепта, на приобретение которых он необходим, ее могут оштрафовать только на 120 гривен.

"Нет никакой уголовной ответственности... Сейчас Гослекслужба разрабатывает изменения в закон. И мы повышаем этот штраф. И мы также будем ставить уголовную ответственность за то, что выдают лекарства без рецепта", – сообщила Супрун.

Она также отметила, что в течение многих лет люди пользовались антибиотиками неправильно.

"Сейчас очень много туберкулеза или других заболеваний, которые уже не могут лечиться теми же антибиотиками, поскольку уже есть резистентность к ним", – добавила и.о. главы Минздрава.

Супрун рассказала, что на прошлой неделе на заседании Кабинета министров была одобрена новая стратегия для борьбы с этой проблемой.

"Есть требование ужесточения ответственности и штрафов на выдачу антибиотиков. И это не только для людей, а это также касается животных. Антибиотики часто используют в сельском хозяйстве. И мы будем это контролировать", – заключила она.

Напомним, Минздрав начал наводить порядок с выдачей бесплатных лекарств по рецептам. Их получат только пациенты, заключившие договоры-декларации с терапевтами или семейными врачами. Подробнее читайте в статье "Сегодня": "Бесплатные лекарства в Украине можно будет получить только по электронному рецепту".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег лекарства, аптека, Супрун, уголовная ответственность

Вы сейчас просматриваете новость " Супрун призвала ввести уголовную ответственность за лекарства без рецепта". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Минздраве Украины планируют изменить систему обращения с кровью в стране

20 марта, 03:06

В Украине появится единый национальный реестр доноров

Супрун объяснила, когда в Украине заработает "тотальное" медицинское страхование

19 марта, 09:40

И.о. министра здравоохранения напомнила о примерах западных стран

Антибиотики запретят продавать без рецепта: Кабмин утвердил Национальный план действий

16 марта, 07:00

Правила перепишут и для ветеринаров

Медреформа на финишной прямой: что успели сделать и что еще впереди

13 марта, 07:00

В системе больше 25 миллионов человек, а в апреле стартует второй этап

Мистика: 9 звезд «Последнего героя», которых мы потеряли

Был рак: стали известны новые обстоятельства смерти Началовой

Будем помнить: три самых любимых всеми клипа Юлии Началовой

Терехова, Харитонов и другие артисты, доживающие дни в нищете

Дочь Леонида Якубовича затравили из-за внешнего вида

Генерал рассказал о "подвигах" "ополченочки" на Донбассе

Почему группа KAZKA отказалась ехать на «Евровидение»

Не святая Диана: 7 фатальных ошибок принцессы Уэльской

Тельцу – фиалки, а Рыбам – гиацинты: подбираем цветы по Зодиаку

Марина Неелова: роман с Гарри Каспаровым и рождение ребенка
Загрузка...

Где ждать дождей, а где снега: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:28

В понедельник, 25 марта дожди зальют всю Украину (в восточных областях выпадет мокрый снег)

Операторы отказываются от безлимитных тарифов: не придется ли платить больше

Вчера, 07:28

Первый оператор заявил, что готовится отказаться от безлимитных услуг

"Миллион избирателей проголосовать на этих выборах не смогут": кто именно потеряет свой голос

21 марта, 07:51

Интервью с руководителем Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александром Стельмахом

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

Садальский: Дочь Татьяны Васильевой рождена не от Мартиросяна

Политолог объяснил, почему Назарбаев ушел в отставку сейчас

Елена Беркова экстренно госпитализирована