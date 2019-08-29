Супрун с заместителями написали заявления об увольнении

Но до момента рассмотрения Кабмином заявлений они продолжат выполнять свои обязанности

/ Фото: facebook.com/ulanasuprun

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун вместе с заместителями Павелом Ковтонюком и Александром Линчевским подали заявления об увольнении с должностей.

Об этом Супрун написала в сообщении на своей странице в Facebook.

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"Депутаты Верховной Рады IX созыва сложили присяги и уволили членов правительства. В демократических и цивилизованных странах власть передается спокойно, без эмоций и саботажа. Это одно из крупнейших достижений зрелых сообществ и обществ. Мы вместе с Павлом Ковтонюком и Александром Линчевским написали заявления на увольнение на имя нового премьера. Ждем ближайшего заседания правительства, где они будут рассмотрены", – говорится в сообщении.

По ее словам, до момента рассмотрения Кабмином чиновники продолжат выполнять свои обязанности.

Также она написала несколько советов новым чиновникам.

Как мы писали ранее, Кабинет министров назначил Наталью Рябцеву и Оксану Мовчан на должности заместителей председателя Национальной службы здоровья Украины.

Напомним, ранее председателем Национальной службы здоровья Украины стал Олег Петренко. В интервью "Сегодня" Петренко рассказал о деталях медреформы.

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) – это ведомство, которое будет платить больницам за принятых пациентов. В Минздраве называют его "национальным страховщиком", который будет покупать у медучреждений услуги для населения. Каждая больница превратится в неприбыльное предприятие. Для этого с больницами НСЗУ подпишет договор.

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