Сурков не выполнил обещание: Геращенко рассказала о большой проблеме

Сегодня, 14:52

Мандат МККК распространяется на всю территорию Украины, включая Крым и Донбасс, однако РФ это игнорирует

Ирина Геращенко. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko
Ирина Геращенко. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Киев продолжит добиваться допуска представителей Международного Комитета Красного Креста в тюрьмы на оккупированной территории Донбасса. Об этом заявила представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко, передает Укринформ.

"На самом деле очень важно, чтобы мы били точечно и давили на ту страну, которая удерживает заключенных – это Российская Федерация. Второй момент, о котором я вчера говорила с адвокатом Олега Сенцова, с его сестрой ... – это допуск Международного Комитета Красного Креста как в тюрьмы на оккупированных территориях, так и в Российской Федерации. Ни разу такого допуска не было", – отметила Геращенко.

Первый вице-спикер подчеркнула, что мандат МККК распространяется на всю территорию Украины, включая Крым и Донбасс. "Почему на самом деле, если была договоренность и эмиссар Путина (Владислав) Сурков во время встречи в Дубае пообещал в разговоре с Куртом Волкером (спецпредставитель США по Украине, – Ред.), что будет допуск МККК к политзаключенным, почему нет такого допуска?", – отметила Геращенко.

В то же время она выразила обеспокоенность по объявлению политзаключенным в РФ Олегом Сенцов голодовки 14 мая с целью добиться освобождения всех украинских политзаключенных, содержащихся в РФ.

Напомним, в МИД Украины потребовали от РФ освободить украинских политзаключенных.
геращенко, красный крест, политзаключенные, сенцов, политзакюч

Вы сейчас просматриваете новость "Сурков не выполнил обещание: Геращенко рассказала о большой проблеме". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: icrc.org

Красный Крест отправил на оккупированный Донбасс сотни тонн гуманитарной помощи

8 Марта, 13:24

Грузовые автомобили пересекли пункт пропуска "Новотроицкое"

Политика

Дмитрий Песков. Фото: AFP

За Сенцова просят даже россияне: у Путина ответили на призывы освободить украинца

Сегодня, 13:54

Песков прокомментировал возможность обмена украинского журналиста на главреда "РИА Новости Украина"
Загрузка...

Украина

Лилия Гриневич. Фото: kmu.gov.ua

После отравления детей в школе Николаева Гриневич назвала тревожную тенденцию

Сегодня, 13:28

Минобразования ведет работу вместе в руководителями учебных заведений и с руководителями департаментов образования на местах

Украина

Олег Сенцов. Фото из открытых источников

Украинский режиссер Сенцов настроен голодать в российской тюрьме "до конца" - адвокат

Вчера, 18:15

Сенцов своей голодовкой не добивается своего освобождения, отметил представитель защиты

Политика

Марьяна Беца. Фото: mfa.gov.ua

В МИД оценили вероятность обмена главреда "РИА Новости Украина" на узников Кремля

Вчера, 17:27

Беца четко объяснила разницу между освобождением и обменом украинцев на россиян

Украина

Олег Сенцов. Фото из открытых источников

Российские тюремщики перевели голодающего Сенцова в "безопасное место"

Вчера, 16:19

По регламенту полагается изолирование такого заключенного, который объявил голодовку

Политика

Ирина Геращенко. Фото: Facebook

Как освободить украинских заложников: Геращенко назвала шесть направлений работы

Вчера, 12:27

Десятки украинцев остаются заложниками в тюрьмах России и на оккупированных территориях, подчеркнула первый вице-спикер

Игорь Рец

Обострение на Донбассе и Керченский мост: дайджест главных событий недели от "Сегодня"

20 Мая, 16:19

Загрузка...