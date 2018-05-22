Сурков не выполнил обещание: Геращенко рассказала о большой проблеме

Мандат МККК распространяется на всю территорию Украины, включая Крым и Донбасс, однако РФ это игнорирует

Киев продолжит добиваться допуска представителей Международного Комитета Красного Креста в тюрьмы на оккупированной территории Донбасса. Об этом заявила представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко, передает Укринформ.

"На самом деле очень важно, чтобы мы били точечно и давили на ту страну, которая удерживает заключенных – это Российская Федерация. Второй момент, о котором я вчера говорила с адвокатом Олега Сенцова, с его сестрой ... – это допуск Международного Комитета Красного Креста как в тюрьмы на оккупированных территориях, так и в Российской Федерации. Ни разу такого допуска не было", – отметила Геращенко.

Первый вице-спикер подчеркнула, что мандат МККК распространяется на всю территорию Украины, включая Крым и Донбасс. "Почему на самом деле, если была договоренность и эмиссар Путина (Владислав) Сурков во время встречи в Дубае пообещал в разговоре с Куртом Волкером (спецпредставитель США по Украине, – Ред.), что будет допуск МККК к политзаключенным, почему нет такого допуска?", – отметила Геращенко.

В то же время она выразила обеспокоенность по объявлению политзаключенным в РФ Олегом Сенцов голодовки 14 мая с целью добиться освобождения всех украинских политзаключенных, содержащихся в РФ.

Напомним, в МИД Украины потребовали от РФ освободить украинских политзаключенных.