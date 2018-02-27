Сурков в 2014 году приезжал в Крым: Могилев рассказал, для чего

Помощник президента России Владислав Сурков приезжал в Крым в конце 2013 – в начале 2014 годов якобы обсудить вопросы строительства Керченского моста.

Об этом рассказал в интервью "Украинской правде" бывший глава Совета министров Крыма, экс-глава МВД Анатолий Могилев.

"Я с Сурковым встречался, когда он приезжал в Крым, в конце 2013 или начале 2014 года. С ним приехали еще 4-5 человек, как он представил – работники инженерных служб. Речь шла о том, что еще в 1995 или 1997 году было подписано совместное соглашение Украины и России о возведении Керченского моста. Этот документ ходил между Россией и Украиной в Кабинетах министров, он обсуждался, шло согласование служб. Одно из согласований зависло в Киеве. Сурков объяснял, что его приезд связан именно с этим. Я тогда связал его с кем-то из украинских министров, кто вел транспорт – или министр транспорта, или вице-премьер, который курировал эту должность. Мы с ним обсуждали только этот проект", – рассказал Могилев.

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Экс-чиновник отметил, что никаких намеков и обсуждений ситуации в стране не было.

"Я с ним поговорил минут 40 или час. И все. Я не знаю, были ли еще какие-то встречи у него с кем-то другим. Я даже не могу сказать, улетел ли он из Крыма в этот день или на следующий", – подчеркнул он.

Напомним, во время допроса по делу экс-президента Виктора Януковича бывший глава СБУ Валентин Наливайченко рассказал, как российский спецназ прикрывал свои шевроны украинской формой. Тогда он также упомянул о приезде Суркова в Киев, которого один из генералов СБУ возил по Киеву.

В свою очередь экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев также на допросе по этому делу назвал поименно тех, кто руководил аннексией Крыма. Среди прочих организаторов захвата полуострова был и Сурков, который, по его словам, должен был отвечать за политическую часть вопроса.