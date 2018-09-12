Сущенко готов просить Путина о помиловании – Фейгин

Сегодня, 15:50

Украинец не признает своей вины, а его защита будет обжаловать решение россиян в Европейском суде

Роман Сущенко. Фото: facebook.com/petroporoshenko/
Роман Сущенко. Фото: facebook.com/petroporoshenko/

После решения Верховного суда России, которым оставлен в силе приговор о 12-летнем тюремном сроке для украинского политзаключенного Романа Сущенко, украинец согласился просить помилования у российского президента.

Об этом заявил его защитник Марк Фейгин в комментарии телеканалу "Прямой". В то же время он отметил, что защита Сущенко не согласна с решение суда и будет обжаловать его в Европейском суде по правам человека.

"Мы не согласны. Мы дальше будем обжаловать решение. Мы настаивали на оправдательном приговоре. Роман как не признавал вины, так и не признает. В своем последнем слове он сказал о том, что считает приговор суда первой инстанции незаконным, необоснованным и настаивал на оправдательном приговоре. Другое дело, что с учетом всех обстоятельств, которые были нами приведены, мы считали, что можно было бы уменьшить срок наказания", – сказал Фейгин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В то же время Сущенко готов написать прошение о помиловании, хотя и не признает свою вину, которую ему вменяет российское "правосудие".

"Роман готов написать эту несчастную бумажку с просьбой о помиловании. Неважно, что ты напишешь, главное оказаться в Киеве. Он вину как признавал, так и не признает, но просьба о помиловании абсолютно не означает, что вы признаете свою вину", – подчеркнул он.

Фейгин также рассчитывает, что Украина добьется обмена Сущенко, например, на переводчика Станислава Ежова, которого подозревают в работе на спецслужбы России.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко жестко отреагировал на решение по Сущенко, заявив, что в России все еще процветают методы 1937 года. В свою очередь вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что теоретически окончательный приговор открывает путь к процедуре помилования и передачи Романа Украине.

Напомним, 4 июня Московский городской суд вынес жесткий приговор для Сущенко в виде 12 лет тюрьмы, а сегодня Верховный суд оставил в силе то решение. Отметим, что российское гособвинение считает доказанной вину в "шпионаже" украинского журналиста и изначально просило суд приговорить его к 14 годам колонии строгого режима.

Как известно, парижский корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в Москве еще в сентябре 2016 года. Сущенко обвинили в "шпионаже", а в ФСБ РФ заявили, что Сущенко якобы является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.
Россия, суд, приговор, помилование, Фейгин, Сущенко

Вы сейчас просматриваете новость "Сущенко готов просить Путина о помиловании – Фейгин". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Роман Сущенко. Фото: Twitter/mariana_betsa

МИД о решение суда РФ по Сущенко: "Незаконное и политическое решение"

Сегодня, 13:17

Сегодня по украинцу в Москве состоялось заседание Верховного суда России, но ему оно не помогло

Политика

Роман Сущенко. Фото из открытых источников

Узник Кремля Сущенко заявил, что готовится к "длительному путешествию"

Вчера, 19:35

Незаконно осужденного журналиста планируют этапировать
Загрузка...

Политика

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Слова Москальковой о невозможности освобождения Сенцова – бред, все зависит от Путина – Геращенко

21 Августа, 22:00

По мнению Геращенко, единственное, что нужно для освобождения Сенцова, Кольченко, Сущенко, других пленников Кремля и заложников с оккупированных территорий, - это политическая воля и желание Путина

Политика

Роман Сущенко в зале российского суда. Фото: Twitter / mariana_betsa

Украинскому консулу удалось посетить одного из узников Кремля

9 Июля, 19:58

Дипломат узнал о самочувствии и состоянии политзаключенного украинца Сущенко
Загрузка...