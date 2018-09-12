Сущенко готов просить Путина о помиловании – Фейгин

Украинец не признает своей вины, а его защита будет обжаловать решение россиян в Европейском суде

После решения Верховного суда России, которым оставлен в силе приговор о 12-летнем тюремном сроке для украинского политзаключенного Романа Сущенко, украинец согласился просить помилования у российского президента.

Об этом заявил его защитник Марк Фейгин в комментарии телеканалу "Прямой". В то же время он отметил, что защита Сущенко не согласна с решение суда и будет обжаловать его в Европейском суде по правам человека.

"Мы не согласны. Мы дальше будем обжаловать решение. Мы настаивали на оправдательном приговоре. Роман как не признавал вины, так и не признает. В своем последнем слове он сказал о том, что считает приговор суда первой инстанции незаконным, необоснованным и настаивал на оправдательном приговоре. Другое дело, что с учетом всех обстоятельств, которые были нами приведены, мы считали, что можно было бы уменьшить срок наказания", – сказал Фейгин.

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В то же время Сущенко готов написать прошение о помиловании, хотя и не признает свою вину, которую ему вменяет российское "правосудие".

"Роман готов написать эту несчастную бумажку с просьбой о помиловании. Неважно, что ты напишешь, главное оказаться в Киеве. Он вину как признавал, так и не признает, но просьба о помиловании абсолютно не означает, что вы признаете свою вину", – подчеркнул он.

Фейгин также рассчитывает, что Украина добьется обмена Сущенко, например, на переводчика Станислава Ежова, которого подозревают в работе на спецслужбы России.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко жестко отреагировал на решение по Сущенко, заявив, что в России все еще процветают методы 1937 года. В свою очередь вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что теоретически окончательный приговор открывает путь к процедуре помилования и передачи Романа Украине.

Напомним, 4 июня Московский городской суд вынес жесткий приговор для Сущенко в виде 12 лет тюрьмы, а сегодня Верховный суд оставил в силе то решение. Отметим, что российское гособвинение считает доказанной вину в "шпионаже" украинского журналиста и изначально просило суд приговорить его к 14 годам колонии строгого режима.

Как известно, парижский корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в Москве еще в сентябре 2016 года. Сущенко обвинили в "шпионаже", а в ФСБ РФ заявили, что Сущенко якобы является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.