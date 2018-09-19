Сущенко получил право на свидание с родными

Незаконно осужденный в России украинский журналист Роман Сущенко, который ранее заявил, что заявил, что готовится к "длительному путешествию", получил право на шесть телефонных звонков и свидание с родными до этапирования из СИЗО Лефортово

Об этом сообщил адвокат журналиста Марк Фейгин, передает "Укринформ".

"Сегодня я побывал в СИЗО у Романа Сущенко. Могу сказать, что он уже получил апелляционное определение (Верховного суда РФ. – Ред.). Еще существенная новость – Роман получил право на 6 телефонных звонков. Также в этапировании ему разрешено свидание с родными. Ему очень хотелось бы увидеть жену и обоих детей", – сказал Фейгин.

Он также уточнил, что передал своему подзащитному письма от родных и дайджест прессы. Сущенко просил передавать всем привет, он рад, что его не забывают.

Как сообщалось, сегодня Верховный суд РФ подтвердил законность "приговора" Московским городским судом украинскому политзаключенному Роману Сущенко. Еще 4 июня Московский городской суд вынес жесткий приговор для Сущенко в виде 12 лет тюрьмы.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко жестко отреагировал на решение по Сущенко, заявив, что в России все еще процветают методы 1937 года. В свою очередь вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что теоретически окончательный приговор открывает путь к процедуре помилования и передачи Романа Украине.

Также от правозащитника Марка Фейгина стало известно, что Сущенко готов просить Путина о помиловании. В то же время он отметил, что защита украинца не согласна с решение суда и будет обжаловать его в Европейском суде по правам человека.