Сущенко поместили в соседнюю камеру с политзаключенным киевлянином

Незаконно осужденного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко поместили в соседнюю камеру с украинским политзаключенным Валентином Выговским. Об этом сообщает Марк Фейгин в Twitter.

"Роман Сущенко после этапирования в колонию находится в безопасном месте, т.е. тюрьма в тюрьме. Для его безопасности. Сидит в соседней камере с украинцем Выговским", – говорится в сообщении.

Как известно, Сущенко этапировали в колонию строгого режима в Кировской области (г. Кирово-Чепецк, д. Утробино). Колония находится в более тысячи километров от Москвы.

Фейгин добавил, что здоровье Сущенко "более-менее в порядке", теперь он ждёт разрешения вопроса об обмене.

"Итак, вопрос о моем допуске к Роману Сущенко будет решаться в декабре. Начальник ИК-11 не знает как поступить по ч.4 ст.89 УИК с моим допуском, как "иного лица". Будут консультироваться с руководством ФСИН", – написал Фейгин.

Как уже сообщалось, Верховный суд РФ подтвердил законность "приговора" украинскому политзаключенному. Еще 4 июня Московский городской суд вынес жесткий приговор для Сущенко в виде 12 лет тюрьмы.

Кроме того, его гражданский защитник предупредил, что украинские консулы в России и родственники Сущенко внимательно следит за ситуацией с его этапированием.