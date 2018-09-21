Сущенко попросил начальника СИЗО оставить ему обручальное кольцо

Вчера, 23:57

Адвокат отметил, что пока не известно, когда политзаключенного смогут посетить родные

Роман Сущенко. Фото: Twitter/mariana_betsa
Роман Сущенко. Фото: Twitter/mariana_betsa

Осужденный в РФ журналист Роман Сущенко, который ранее заявил, что заявил, что готовится к "длительному путешествию", обратился к начальнику СИЗО с просьбой оставить ему кольцо, и ему это позволили.

Об этом рассказал защитник украинского политзаключенного Марк Фейгин на "24 канале".

"У него (Сущенко – ред.) сейчас очень много дел. Роман встретился с начальником СИЗО. Я знаю, что Сущенко попросил оставить кольцо на пальце. Ему позволили это сделать, ведь оно ему очень дорого и постоянно при нем", – заявил Фейгин.

По его словам, Сущенко сейчас решает бытовые вопросы. "Это его как-то примиряет с мыслью, что с ним дальше будет, ведь до сих пор идут переговоры об обмене, но, скорее всего, это затянется", – сказал Фейгин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Он отметил, что пока не известно, когда политзаключенного смогут посетить родные, потому что это зависит от того, когда Сущенко поговорит с женой Анжелой, которая должна привезти сына Максима в Москву. Это очень непростая задача, но защитник считает, что это произойдет через 2 недели.

"Куда повезут Сущенко, еще не известно, но мы надеемся, что это будет центральный район Москвы. Я буду обжаловать решение по приговору Сущенко, но смогу это сделать только через 6 месяцев. Поэтому сейчас мы с Киевом занимаемся вопросом, какой лучше вариант для этого выбрать", – отметил защитник.

Ранее Фейгин сообщил, что Роман Сущенко получил право на шесть телефонных звонков и свидание с родными до этапирования из СИЗО "Лефортово".

Как сообщалось, ранее Верховный суд РФ подтвердил законность "приговора" Московским городским судом украинскому политзаключенному Роману Сущенко. Еще 4 июня Московский городской суд вынес жесткий приговор для Сущенко в виде 12 лет тюрьмы.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко жестко отреагировал на решение по Сущенко, заявив, что в России все еще процветают методы 1937 года. В свою очередь вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что теоретически окончательный приговор открывает путь к процедуре помилования и передачи Романа Украине.

Также от правозащитника Марка Фейгина стало известно, что Сущенко готов просить Путина о помиловании. В то же время он отметил, что защита украинца не согласна с решение суда и будет обжаловать его в Европейском суде по правам человека.
журналист, родные, РФ, Фейгин, политзаключенный, Сущенко

Вы сейчас просматриваете новость "Сущенко попросил начальника СИЗО оставить ему обручальное кольцо". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Роман Сущенко. Фото: facebook.com/petroporoshenko/

Сущенко получил право на свидание с родными

19 Сентября, 23:05

Также узник Кремля получил право на 6 телефонных звонков

Политика

Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

У Путина рассказали, кто ведет переговоры по Сущенко

12 Сентября, 16:31

Пескова спросили, рассматривает ли Кремль обмен украинца, и он дал ответ
Загрузка...

Политика

Роман Сущенко. Фото: facebook.com/petroporoshenko/

Сущенко готов просить Путина о помиловании – Фейгин

12 Сентября, 15:50

Украинец не признает своей вины, а его защита будет обжаловать решение россиян в Европейском суде

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

"В России до сих пор 1937 год": Порошенко жестко отреагировал на решение по Сущенко

12 Сентября, 15:06

Украина никогда не признает этот никчемный и сфабрикованный приговор, заявили в Киеве

Украина

Фото: скриншот

Евродепутат сравнила приговор Сущенко со сталинскими репрессиями

12 Сентября, 14:29

Сопредседатель парламентской ассамблеи Euronest Ребекка Хармс заявила, что Россия вернулась в сталинскую эпоху

Политика

Роман Сущенко. Фото: Twitter/mariana_betsa

МИД о решение суда РФ по Сущенко: "Незаконное и политическое решение"

12 Сентября, 13:17

Сегодня по украинцу в Москве состоялось заседание Верховного суда России, но ему оно не помогло
Загрузка...