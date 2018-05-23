Существует угроза жизни Балуха и Сенцова – МИД

Существует угроза жизни политзаключенных Владимира Балуха и Олега Сенцова.

Об этом сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в Twitter.

"Продолжают голодовку Олег Сенцов и Владимир Балух – политзаключенные РФ. Существует угроза жизни. Требуем от РФ их освобождения", – написала она.

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Напомним, незаконно осужденный на 20 лет колонии строгого режима в РФ украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он настроен голодать "до конца", заявил в понедельник, 21 мая, его адвокат Дмитрий Динзе. По его словам, этим голоданием Сенцов пытается добиться не своего освобождения, в которое он уже не верит, а освобождения других политических пленников из российских тюрем.

В России 130 деятелей науки и культуры (среди них – поэт Лев Оборин, писательница Людмила Улицкая, журналист Сергей Пархоменко) выступили с призывом освободить Сенцова. В Кремле отреагировали: пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что информация об обращении будет "принята к сведению, как и те обращения, которые были до сих пор".

Ранее, 15 мая, незаконно осужденный по сфабрикованному делу в оккупированном Крыму украинский активист Владимир Балух решил смягчить объявленную почти два месяца назад голодовку и начал принимать пищу, чтобы избежать насильственного кормления.

Напомним, Балух был арестован 8 декабря 2016 года в своем доме в селе Серебрянка Раздольненского района АР Крым. Российские власти предъявили ему обвинение в хранении боеприпасов.