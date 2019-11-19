Свидетель разговора Трампа с Зеленским рассказал, что советовал президенту Украины

Виндман на встрече в мае с Зеленским просил не вмешиваться в политику США

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Сотрудник Совета национальной безопасности США высокого ранга Александер Виндман, входивший в число тех, кто слушал июльский телефонный разговор американского лидера Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, еще в мае посоветовал президенту Украины не вмешиваться в политику США.

Виндман выступает на слушаниях в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США. Слушания проходят в рамках процедуры импичмента президента США республиканца Дональда Трампа, запущенной ранее демократами, которые на данном этапе контролируют Палату представителей.

Виндман пояснил, что прибыл на инаугурацию Зеленского в Киев, где и провел встречу с новым главой государства. Сотрудник СНБ рассказал, что дал украинскому лидеру два совета: "Быть особенно осторожным в отношении России и ее желания спровоцировать Украину, а также держаться подальше от внутренней политики США".

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Отвечая на вопрос, почему он посчитал необходимым обратиться с такой просьбой к Зеленскому, Виндман сказал, что к марту этого года ему стало ясно, что "есть государственные субъекты, неправительственные субъекты [в США], которые занимаются выработкой предложений по расследованию украинского вмешательства 2016 года".

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Напомним, на слушаниях в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса Александр Виндман рассказал, что мог стать министром обороны Украины .

Также сообщалось, что Александр Виндман был среди тех, кто слушал июльский телефонный разговор Трампа с Зеленским и что он намеревался обвинить американского лидера в подрыве национальной безопасности.

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