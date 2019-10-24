Свидетеля попытки подкупа "слуг народа" не покажут: Арахамия назвал причину

Есть потенциальные угрозы самому депутату и членам его семьи, считает глава фракции

Давид Арахамия. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пришел на детектор лжи, но перед этим заявил журналистам, что не покажет в прямом эфире одного из украинских телеканалов свидетеля, который якобы может подтвердить предложение взяток "слугам народа".

Накануне политик заявлял, что готов привести на телевидение человека, который готов подтвердить попытку подкупа нардепов от "Слуги народа" из комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

"К сожалению, свидетеля не будет сегодня в студии. Потому что ему запретили правоохранительные органы. Говорят, что есть две угрозы: первая – это утечка данных, которые могут следственный процесс как-то нарушить. А во-вторых, учитывая, что количество денег в этой схеме очень большое, – где 20 миллионов долларов в год в течение последних пяти лет, кажется. То есть, уже кто-то заработал около 100 миллионов долларов. Есть потенциальные угрозы самому депутату и членам его семьи", – сообщил Арахамия, но добавил, что хотел обнародования информации свидетеля.

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Он рассказал, что к этому человеку подходили "и дали даже законопроект прямо в руки и сказали: надо зарегистрировать".

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях появились заявления, что Офис президента обвинил 11 "слуг народа" в получении по 30 тыс. долларов за то, чтобы те завалили один из законопроектов, и требует от депутатов указанного комитета пройти полиграф. Он уточнил, что речь шла о законопроекте № 2047-д об отмене коррупционных схем (который был провален).

Позже в связи с этим сообщением Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство для проверки "слуг народа" на наличие совершения коррупционного преступления. Статья, по которой открыто производство, предполагает наказание до 12 лет тюрьмы.

Также президент Владимир Зеленский отреагировал на коррупционный скандал в "Слуге народа". Он призвал всех членов указанного комитета пройти проверку на полиграфе и рассказал, что будет с депутатами, вина которых подтвердится.

Смотрите также сюжет, как нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Дубинский прошел полиграф 23 октября:

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