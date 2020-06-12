"Свобода слова Савика Шустера": "Берем. Воруем. Отдаем"

Сегодня, 12 июня, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина" , будут выяснять, сколько теряет бюджет Украины от коррупционных схем в налоговой и таможни, и если побороть коррупцию, то, возможно ли, обойтись без денег МВФ.
В студии "Свобода слова Савика Шустера" также будут говорить о топ-коррупционерах страны, и о том, на кого из них могут ждать аресты.
Гостями выпуска станут:
Сергей Марченко, министр финансов Украины;
Михеил Саакашвили, председатель Исполнительного комитета реформ;
Юлия Ковалив, заместитель председателя Офиса президента Украины;
Игорь Уманский, советник председателя Офиса президента Украины;
Алексей Гончарук, премьер-министр Украины (август 2019 – март 2020);
Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина";
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";
Иван Крулько, народный депутат, ВО "Батькивщина";
Николай Катеринчук, лидер Европейской партии Украины;
Роман Насиров, председатель Государственной фискальной службы Украины (2015-2017);
Анатолий Макаренко, председатель Государственной таможенной службы Украины (2009-2010).
Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!
Напомним, эфир "Свободы слова Савика Шустера" 5 июня мая был посвящен темам " Воры в законе" и "Стена на Донбассе" .
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