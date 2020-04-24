"Свобода слова Савика Шустера": "Каких реформ нам еще не хватает?"

Сегодня, 24 апреля, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина" , будут выяснять, каких реформ могут ожидать украинцы во время кризиса.
В студии программы "Свобода слова Савика Шустера" будут говорить, когда в Украине наконец пройдет пик заболеваемости. И также почему поступления в бюджет уменьшаются и где прячется коррупция?
Гостями выпуска станут:
Михеил Саакашвили , президент Грузии (2004-2013);
Владимир Гройсман , премьер-министр Украины (2016-2019);
Олег Устенко , советник президента Украины по экономическим вопросам;
Давид Арахамия , председатель фракции партии "Слуга народа";
Юлия Тимошенко , лидер партии ВО "Батькивщина";
Юрий Бойко , сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За Жизнь";
Олег Ляшко , лидер партии "Радикальная партия Олега Ляшко";
Томаш Фиала , генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital;
Алексей Давыденко , владелец сети магазинов медицинского оборудования "Медтехника+";
Александр Соколовский , владелец компании "Текстиль-Контакт";
Сергей Комиссаренко , председатель рабочей группы при НАН Украины по проблемам (последствий) распространение коронавируса в Украине.
Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!
Напомним, 17 апреля гостем ток-шоу стал президент Владимир Зеленский , который рассказал, чего ожидать украинцам уже в ближайшем будущем в связи с пандемией коронавируса.
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