"Свобода слова Савика Шустера": "Каких реформ нам еще не хватает?"

Сегодня, 24 апреля, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина" , будут выяснять, каких реформ могут ожидать украинцы во время кризиса.

В студии программы "Свобода слова Савика Шустера" будут говорить, когда в Украине наконец пройдет пик заболеваемости. И также почему поступления в бюджет уменьшаются и где прячется коррупция?

Гостями выпуска станут:

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Михеил Саакашвили , президент Грузии (2004-2013);

Владимир Гройсман , премьер-министр Украины (2016-2019);

Олег Устенко , советник президента Украины по экономическим вопросам;

Давид Арахамия , председатель фракции партии "Слуга народа";

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Юлия Тимошенко , лидер партии ВО "Батькивщина";

Юрий Бойко , сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За Жизнь";

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Олег Ляшко , лидер партии "Радикальная партия Олега Ляшко";

Томаш Фиала , генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital;

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Алексей Давыденко , владелец сети магазинов медицинского оборудования "Медтехника+";

Александр Соколовский , владелец компании "Текстиль-Контакт";

Сергей Комиссаренко , председатель рабочей группы при НАН Украины по проблемам (последствий) распространение коронавируса в Украине.

Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

Напомним, 17 апреля гостем ток-шоу стал президент Владимир Зеленский , который рассказал, чего ожидать украинцам уже в ближайшем будущем в связи с пандемией коронавируса.

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