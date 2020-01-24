"Свобода слова Савика Шустера": Конец эпохи жадности, бедности и лжи?

В эфире программы выяснят, сколько должны зарабатывать украинские министры и чиновники

Сегодня, 24 января, в 21:00, в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" , которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", будут говорить о результатах Всемирного экономического форума в Давосе для Украины, а также о заработных платах министров и чиновников.

В студии программы "Свобода слова Савика Шустера" политики, эксперты и чиновники будут выяснять, что Украина привезла из Давоса, и стоит ли ожидать новые инвестиции. Кроме этого будут дискутировать, сколько должны зарабатывать украинские министры и чиновники, и имеет ли государство право контролировать информацию?

Гостями выпуска станут Алексей Гончарук , премьер-министр Украины, Михеил Саакашвили , президент Грузии (2004-2013), Оксана Маркарова , министр финансов Украины, Тимофей Милованов , министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, Владислав Криклий , министр инфраструктуры Украины, Владимир Бородянский , министр культуры, молодежи и спорта Украины, Сергей Соболев , заместитель председателя фракции партии ВО "Батькивщина", Юрий Бойко , сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", Никита Потураев , народный депутат, "Слуга народа", заместитель председателя комитета ВРУ по информационной политике, Михаил Бродский , политический деятель, бизнесмен, Дмитрий Бондаренко , генеральный директор группы компаний "Лига", Олеся Бацман , главный редактор интернет-издания "Гордон", Татьяна Котюжинская , президент Ассоциации медиа-юристов Украины, Татьяна Попова , член Совета по вопросам свободы слова при президенте Украины, Ангелина Карякина , главный редактор "Громадського телебачення".

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Смотрите социально-политическое шоу "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина" .

Напомним, эфир "Свобода слова Савика Шустера" от 20 декабря был посвящен импичменту Трампа, земельным противостояниям и изменениям в Конституции Украины.

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