"Свобода слова Савика Шустера" прошла с ошеломительным успехом

Премьера политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" прошла с ошеломляющим успехом.

Важнейшие проблемы и горячие темы в прямом эфире обсуждали политики первого эшелона и представители различных политсил. Программа будет выходить на канале Украина пятницам в 21:00.

"Сегодня" побывали на самом ток-шоу и – за кулисами программы.

Эта студия чувствует настроение аудитории. Уникальное оборудование для политического супер-шоу делали в Европе. В Киеве его монтировали французские специалисты.

"Савик хотел сделать не просто лучше, а что-то особенное для аудитории, которая будет сидеть не только в зале, но и дома – у экранов телевизоров", – рассказал исполнительный продюсер "Свободы слова Савика Шустера" Дэвид Скиама.

И вот день премьеры, к которой режиссеры, продюсеры и редакторы готовились несколько месяцев, а зрители ждали еще дольше.

"Добрый вечер, я волнуюсь", – такими словами начинает ток-шоу Савик Шустер.

Волнуется не только ведущий. Впереди – три часа прямого эфира в прайм-тайм. И уже на на первой теме случается курьез. Во время обсуждения внесения в список для обмена одного из главных свидетелей по делу МН-17 аргументы главного редактора издания "Цензор.нет" отчаянно поддерживает его кошка. Она начинает мяукать во время включения хозяина. И как для начала шоу это -хорошая примета. Ведь кошку всегда пускают в новый дом.

Этот момент сразу собрал тысячи комментариев в сети.

Оживленно комментируют и ситуацию, сложившуюся после досрочных выборов в парламент, в частности – монобольшинство в Верховной Раде.

"Я обещаю, и наша команда это будет доказывать, что граждане Украины – это высшая ценность для нашего государства", – заявляет гость программы, руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан.

"На мой взгляд, главное, чтобы не было головокружения от успеха", – говорит народный депутат, заместитель председателя фракции ВО "Батькивщина" Сергей Соболев.

Настроение участников программы существенно улучшается во время выступления спикера парламента. Как только Дмитрий Разумков начинает рассказывать о первых днях Верховной Рады, зрители массово давят кнопку "поддерживаем".

"Для многих из нас это первый шанс, для государства это может быть последний. И давайте сделаем так, чтобы ни мне, ни Андрею, ни вам, ни коллегам не было стыдно смотреть нашим детям в глаза", – говорит председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Зрители довольно серьезно следили за дискуссией, когда речь зашла об увольнении Кличко с должности главы столичной госадминистрации.

"А когда Черновецкого снимали по этой же процедуре, Вы же поддерживали? Вы же говорили – "молодцы, выгнали", – спрашивает глава офиса президента Андрей Богдан Виталия Кличка.

"Я хотел бы стенограмму, или какие-то документы, где Кличко это поддерживал", – отвечает мер Киева.

До боя не дошло. разошлись без скандала и с улыбками. На вопрос ведущего: "чем для зрителей студии есть абсолютная власть одной партии?", 26% процентов сравнили монополию в парламенте с угрозой демократии. А 74% назвали это шансом для страны.

Рейтинги первого эфира "Свободы слова Савика Шустера" убедительно показали: это действительно главное политическое шоу страны.

Смотрите новое социально-политическое шоу "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама