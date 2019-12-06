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"Свобода слова Савика Шустера": Зеленский впервые придет на ток-шоу

6 декабря, 13:25

С чем глава украинского государства поедет на «нормандскую» встречу

Сегодня, 6 декабря, в 21:00, в социально-политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", будут выяснять, сможет ли новый курс президента Украины принести нашей стране мир, а также, с чем Владимир Зеленский поедет на "нормандскую" встречу.

Впервые студию программы "Свобода слова Савика Шустера" посетит президент Украины Владимир Зеленский, чтобы встретиться один на один с народом.

Гостями выпуска станут Владимир Зеленский, президент Украины, Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994), Андрей Богдан, руководитель Офиса президента, Юлия Тимошенко, лидер партии "Всеукраинское объединения "Батькивщина", Святослав Вакарчук, лидер партии "Голос", Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа", Андрей Парубий, народный депутат от "Европейской солидарности", спикер Верховной Рады (2016-2019), Алексей Резников, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе.

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Смотрите социально-политическое шоу "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина".

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"Свобода слова Савика Шустера": Зеленский впервые придет на ток-шоу

Напомним, эфир "Свобода слова Савика Шустера" 29 ноября имел название "За 5 минут до Третьей газовой".

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Юлия Тимошенко свобода слова савик шустер Владимир Зеленский Андрей Парубий Андрей Богдан Давид Арахамия

Источник: Сегодня

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