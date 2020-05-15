"Свобода слова Савика Шустера": "Зеленая альтернатива?"

Сегодня, 15 мая, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина" , будут говорить о том, в каком состоянии сейчас находится энергетическая отрасль Украины, и есть ли будущее у "зеленой" энергетики?

В студии ток-шоу будут выяснять, грозит ли нам Чернобыль-2 из-за изношенности энергоблоков на украинских АЭС. А также будут искать ответы, действительно ли у нас одни из самых высоких цен на электроэнергию в Европе?

Гостями выпуска станут:

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Ольга Буславец, исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Украины;

Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины (2007-2010);

Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016);

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019);

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Алексей Гончарук, премьер-министр Украины (2019 – март 2020),

Юрий Бойко, вице-премьер-министр Украины (2012-2014), министр энергетики и угольной промышленности Украины (2006-2010; 2010-2012);

Иван Плачков, министр топлива и энергетики (2005-2006), председатель Всеукраинской Энергетической Ассамблеи;

Алексей Кучеренко, министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины (2007-2010), заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ;

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Александр Дубинский, народный депутат, "Слуга народа";

Карл Стурен, основатель и президент компании "Виндкрафт Украины";

Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ".

Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!

Напомним, "Свобода слова Савика Шустера" 9 мая была посвящена теме готова ли Украина к смягчению карантина .

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