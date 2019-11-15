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"Свобода слова Савика Шустера": "Земля раздора: серия 2"

15 ноября, 15:52

Политики и чиновники будут решать, как реформировать рынок земли в Украине

Сегодня, 15 ноября, в 21:00, в социально-политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера" , которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", будут выяснять, чем обернется новый закон о земле для украинцев.

Гостями выпуска станут Михаил Саакашвили, президент Грузии в 2004-2013 гг., Тимофей Милованов, министр экономики Украины, Александр Дубинский, народный депутат от партии "Слуга народа", Олег Ляшко, лидер Радикальной партии, Сергей Соболев, заместитель председателя фракции ВО "Батькивщина", Роман Лещенко, уполномоченный президента по вопросам земли, Артур Герасимов, сопредседатель фракции "Европейская солидарность", Николай Сольский, председатель аграрного комитета Верховной Рады, Никита Потураев, народный депутат от партии "Слуга народа", Николай Стрижак, председатель Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины.

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Смотрите социально-политическое шоу "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина".

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Фото: Соцсети

Напомним, эфир программы "Свобода слова Савика Шустера" 8 ноября был посвящен теме "Конец эпохи бедности" .

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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