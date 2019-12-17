"Свою главную роль я еще не сыграл" – эксклюзивное интервью Саакашвили "Украине 24"

Михаил Саакашвили дал эксклюзивное интервью телеканалу "Украина 24".

Политик заявил, что остается приверженцем решительных реформ, и собирается применить свои знания на благо общества.

"Пока то, что видели насчет меня – это пока еще журнал. И свою главную роль я еще, наверное, даже не сыграл. Поэтому я буду это в реальной жизни играть. А что касается того, писать ли мемуары или кино снимать – я думаю, до этого ещё не скоро дойдет, и в любом случае реальность будет более интересная", – рассказал Михаил Саакашвили телеканалу "Украина 24".

Михаил Саакашвили заявляет, что в Грузии, согласно международным опросам, его поддерживает 60% граждан, и хотят, чтобы он вернулся, а его политическая сила может взять большое количество мест на следующих парламентских выборах.

"Я найду возможность помочь своей силе физическим присутствием. Это не означает, что я хочу каких-то должностей, я точно не стремлюсь к каким-то должностям в Грузии", – заявил Саакашвили, отметив в то же время, что в период его президенства "экономика Грузии выросла в четыре раза".

Михаил Саакашвили обещает поддерживать молодых реформаторов как в Грузии, так и в Украине, которую, по его словам, он очень любит, к тому же, являясь гражданином Украины.

"А если я буду нужен играющим тренером, я с удовольствием могу это делать, в Грузии, я думаю, даже тренер не нужен, у них достаточно тренеров", – сказал Михаил Саакашвили.

При этом политик отметил, что нацелен на внедрение реформ и позитивных изменений.

Михаил Саакашвили заявил, что будет оспаривать в Европейском суде по защите прав человека решение о своем выдворении из Украины.

"Если завтра мне дадут маленький киоск строить, я буду строить киоск. Если мне дадут строить город – я буду строить город. Если мне дадут отрасль строить – я буду строить отрасль, я буду строить с нуля", – заявил Михаил Саакашвили.

Саакашвили также рассказал о встрече с Олегом Сенцовым.

"Это реально очень крутой, интересный, умный, сдержанный человек, с чувством достоинства. Я реально восхищаюсь тем, что я знаком с таким человеком", – сказал Михаил Саакашвили.

Политик также считает, что в Одесской области нужно жестко наказывать всех виновных в масштабных пожарах, которые произошли в регионе. Напомним, недавно в пожаре в колледже на улице Троицкой погибло 16 человек.

Кроме того, гость канала "Украина 24" считает, что в Украине нужно быстро менять местную власть в тех регионах, где существует угроза сепаратизма.

Напомним, недавно Михаил Саакашвили дал наивысшую похвалу действиям президента Зеленского на Нормандской встрече

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