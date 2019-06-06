Святослав Вакарчук: "Мы должны создать сказку в нашей стране"

Музыкант, глава партии "Голос", в эксклюзивном интервью новостям "Сегодня" рассказал о жестком отборе, портрете своего избирателя и рецептах прекращения войны

— Святослав, чтобы услышать голос, который отличается от всего хора, он должен обладать мощным тембром и силой. Что партия "Голос" сможет предложить людям, чтобы они ее услышали?

— Как музыкант могу сказать, что слаженный профессиональный хор звучит намного мощнее, нежели один голос. Наша команда — это слаженный, мощный патриотичный хор людей, которые хотят настоящих перемен.

— К Верховной Раде не всегда можно применить такую аналогию...

— Это правда. Действующая Верховная Рада — классический пример хора, который фальшивит, играет в диссонанс. Потому что они играют по правилам старой политики. Основная задача нашей партии в том, чтобы привести к власти людей, которые изменят правила в политике. Оставить старые правила в истории и создать новую политику. Больше всего меня волнует то, что придя в парламент, мы должны отчитываться перед людьми. А потом другие депутаты начинают выполнять волю совсем иных людей. Мы все знаем, что существуют голосования за деньги, зарплаты в конвертах, а олигархи буквально владеют целыми фракциями, и они контролируют парламент — это первое правило старой политики, которое нужно изменить. Второе правило еще более позорное — это постоянное пренебрежение государственными интересами ради частных. Эти все скандалы с зарабатыванием на войне, оборонных средствах, бизнес с Россией в то время, когда идет война. Все это не может оставлять нас равнодушными.

— Отношение к своей работе зависит от конкретного человека. Где вы возьмете кристально чистых людей, которые смогут перед подобными соблазнами устоять?

— Я не могу за каждого расписаться наперед. Но критерии отбора весьма жесткие.

— Кто эти люди?

— Среди них очень много профессионалов — юристов, экономистов, специалистов в образовании, здравоохранении. Например, один из лучших кардиохирургов Юрий Соколов создал систему центров, где стенты ставят людям бесплатно, за государственный счет. Уже с 24% до 4% в Украине упала смертность от инфаркта миокарда. У нас есть люди, которые занимаются образованием, международной политикой, есть активисты, а самое главное — есть много местных лидеров. Все регионы Украины представлены равномерно. Это не партия Востока, Севера, Юга или Запада — это партия всей страны. В ней будет поровну или практически поровну женщин и мужчин, людей, которые работали в политике, и тех, кто не имеет никакого отношения к ней.

— Кто за вас будет голосовать? Есть мнение, что вы будете работать на том же поле, где Владимир Зеленский получил победу на выборах?

— Я бы не хотел разделять избирателей на разные категории, группы. Я надеюсь, что избиратели — это те люди, которые хотят в Украине настоящих перемен, которые устали от того, что мы ездим по плохим дорогам, от некачественного образования, те, кто не хочет больше носить взятки в больницы. Это молодежь, которая устала от того, что единственная альтернатива — выехать работать за границу.

— То есть каждый человек в Украине, который хочет перемен...

— Совершенно верно. Наша идеология проста: мы хотим, чтобы человек в первую очередь был в центре процесса, чтобы интересы человека были на первом месте. Мы хотим, чтобы Украина продолжала двигаться, интегрироваться в Европу. Чтобы закон был один для всех — и для президента, и для рядового украинца. Чтобы экономика была свободной. Чтобы можно было в рамках закона кормить семью, создавать рабочие места и не бояться, что в любой момент начнут кошмарить госслужбы.

— Война изматывает страну. У вас есть ответ, как ее прекратить?

— Это очень большой, сложный процесс. Я предостерегаю всех политиков, чтобы они не обещали людям, что война быстро закончится. Обещайте, что война закончится как можно быстрее на выгодных для Украины условиях. И именно это партия "Голос" собирается сделать. Во-первых, нужно на территориях, которые мы контролируем, сделать сказку, где человек чувствует себя свободным, в безопасности. Когда мы покажем пример, исправим ситуацию с экономикой, когда ко всем будут относиться одинаково, тогда, уверен, люди на неподконтрольных территориях захотят снова объединиться с нами. Во-вторых, нам нужно не забывать, что люди, которые живут по ту сторону, — это тоже наши люди. Нам нужно не воспринимать этих людей, как людей второго сорта. Нужно дать им понять, независимо от их политических взглядов, что мы ждем их, что мы думаем о них и что в один момент мы будем вместе.

Полную версию интервью Святослава Вакарчука смотрите на видео:

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