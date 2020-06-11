Святослав Вакарчук ушел из Рады: кто будет вместо него

Народный депутат и основатель партии "Голос" Святослав Вакарчук ошарашил заявлением о сложении своего мандата по прошествии меньше года с момента избрания в парламент.
Поскольку по результатам прошлогодних выборов в парламент прошли 17 представителей политсилы, место Вакарчука должно было достаться №18 в избирательном списке "Голоса" – Рустему Умерову.
Но Умеров уже попал в Раду IX созыва вместо другой представительницы "Голоса" Ольги Стефанишиной, которую назначили вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Таким образом, вместо Вакарчука под купол Верховной Рады попадет "номер 19" в списке "Голоса" – юристка и правозащитница Алина Свидерская.
Свидерская является выпускницей Киево-Могилянской академии и Кембриджского университета по специальности правоведение.
В 2015 году она занимала должность советницы министра экономики Айвараса Абромавичуса по вопросам дерегуляции, а в 2017 году основала и возглавила общественную организацию "Лаборатория чистой энергетики".
Напомним, что главой парламентской фракции "Голос" остается украинский журналист и нардеп Сергей Рахманин. А в марте партия избрала нового главу – ею стала Кира Рудык, при этом Вакарчук остался лидером политической силы.
Свой уход из Рады Святослав Вакарчук объяснил на брифинге:
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