Сын продюсера, работавшего с Зеленским, стал одним из главных советников Кабмина – СМИ

Александр Роднянский-старший / Фото: AFP

Назначения в украинской власти после президентских и парламентских выборов продолжаются. И стало известно, что сын живущего в России известного украинского кинопродюсера Александра Роднянского получил высокопоставленную должность в правительстве Украины, став его главным экономическим советником.

Несмотря на то, что данное назначение официально не объявлялось, агентству Reuters это подтвердил госсекретарь Кабмина Владимир Бондаренко.

Следует отметить, что ранее Александр Роднянский-младший уже сотрудничал с нынешним президентом Владимиром Зеленским – работал над его экономической программой после победы на выборах.

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34-летний Роднянский допускает, что его имя может привлечь негативное внимание к его назначению, поскольку его фамилия "уже сама по себе может вызвать скандал".

По его словам, будущему премьер-министру Алексею Гончаруку помощник президента Сергей Шефир представил его еще в июне этого года.

Александр Роднянский-младший родился в Киеве, но покинул украинскую столицу в возрасте шести лет. Рос он в Германии, а учился и работал преимущественно в США, Германии и Великобритании. С 2009 по 2011 год возглавлял отдел развития бизнеса в кинокомпании своего отца, а позже работал в Кембриджском университете.

Напомним, что в правительстве Украины уже есть один именитый телепродюссер – Владимир Бородянский, который возглавляет Министерство культуры, молодежи и спорта.

О других назначениях в украинским правительстве вы можете узнать в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Назначения во власти

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