Сын продюсера, работавшего с Зеленским, стал одним из главных советников Кабмина – СМИ

Назначения в украинской власти после президентских и парламентских выборов продолжаются. И стало известно, что сын живущего в России известного украинского кинопродюсера Александра Роднянского получил высокопоставленную должность в правительстве Украины, став его главным экономическим советником.
Несмотря на то, что данное назначение официально не объявлялось, агентству Reuters это подтвердил госсекретарь Кабмина Владимир Бондаренко.
Следует отметить, что ранее Александр Роднянский-младший уже сотрудничал с нынешним президентом Владимиром Зеленским – работал над его экономической программой после победы на выборах.
34-летний Роднянский допускает, что его имя может привлечь негативное внимание к его назначению, поскольку его фамилия "уже сама по себе может вызвать скандал".
По его словам, будущему премьер-министру Алексею Гончаруку помощник президента Сергей Шефир представил его еще в июне этого года.
Александр Роднянский-младший родился в Киеве, но покинул украинскую столицу в возрасте шести лет. Рос он в Германии, а учился и работал преимущественно в США, Германии и Великобритании. С 2009 по 2011 год возглавлял отдел развития бизнеса в кинокомпании своего отца, а позже работал в Кембриджском университете.
Напомним, что в правительстве Украины уже есть один именитый телепродюссер – Владимир Бородянский, который возглавляет Министерство культуры, молодежи и спорта.
О других назначениях в украинским правительстве вы можете узнать в видеосюжете:
Все подробности в спецтеме Назначения во власти
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