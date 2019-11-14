Сытник анонсировал экстрадицию Онищенко в Украину и назвал сроки

Политик проиграл в Испании все суды и теперь его могут выдать украинским властям

/ Фото: Сегодня

Беглый экс-нардеп Александр Онищенко надеялся доказать свою невиновность в испанском суде, однако проиграл и теперь стоит ждать его возвращения в Украину в декабре.

Об этом рассказал в эфире "24 канала" директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

По его словам, беглого политика, вернут в Украину принудительно и, скорее всего, до конца года.

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"Онищенко возвращается, ну почти вернулся в Украину. Почему? Потому что он проиграл все суды на территории Испании – и в части экстрадиции, и в части признания его политическим беженцем. Есть определенная ориентировочная дата – это декабрь 2019 года. Конечно, что-то еще может произойти, но суды он проиграл. Поэтому есть решение о его экстрадиции", – сказал Сытник.

Он вспомнил, что у Онищенко есть собственность в Германии и не исключен его побег туда, но все будет зависеть от оперативности испанских правоохранителей.

Как сообщали новости "Сегодня", НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая причинила ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО "Укргаздобыча", из которых 1,6 млрд – это средства, полученные от перепродажи газа посредниками и выведенные через фиктивные предприятия, 1,3 млрд – это неоплаченная сумма ренты за пользование недрами. Организатором коррупционной схемы, по мнению НАБУ, является народный депутат Онищенко. В целом следствие установило причастность к "газовой схеме" 29 человек. В настоящее время трое находятся в розыске. 15 обвинительных актов в отношении 25 лиц направлены в суд, из них в отношении 11 человек вступил в законную силу обвинительный приговор. В феврале 2019-го САП направила обвинительный акт по Онищенко в суд.

Сам беглый экс-нардеп считает обвинения НАБУ в свой адрес необоснованным. Он считает, что против него развернута очередная кампания, чтобы забрать его бизнес.

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