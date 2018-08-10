Сытник: дело против Холодницкого передали в СБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил, что расследованием дела против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого занимается Служба безопасности Украины, передает "Громадське".

"Передали дело в СБУ и фактически сейчас мы к этому расследованию не имеем никакого отношения", – сообщил Сытник.

Он также рассказал, что когда информация о расследовании в отношении Холодницкого стала публичной, была создана следственная группа Генеральной прокуратуры, в которую входили детективы НАБУ.

"К сожалению, нас из этой группы уже выбросили", – отметил он.