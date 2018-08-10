Сытник: дело против Холодницкого передали в СБУ
Ранее была создана следственная группа Генеральной прокуратуры, в которую входили детективы НАБУ
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил, что расследованием дела против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого занимается Служба безопасности Украины, передает "Громадське".
"Передали дело в СБУ и фактически сейчас мы к этому расследованию не имеем никакого отношения", – сообщил Сытник.
Он также рассказал, что когда информация о расследовании в отношении Холодницкого стала публичной, была создана следственная группа Генеральной прокуратуры, в которую входили детективы НАБУ.
"К сожалению, нас из этой группы уже выбросили", – отметил он.
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