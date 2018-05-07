Сытник: Для Украины не принципиально, кто станет следующим президентом

Вчера, 11:05

Глава НАБУ объяснил, почему раньше правоохранители не занимались топ-коррупционерами

Артем Сытник. Фото: nabu.gov.ua
Артем Сытник. Фото: nabu.gov.ua

Сейчас не важно, кто станет следующим президентом Украины, так как антикоррупционным органам удалось пошатнуть касту неприкасаемых в стране и теперь элита, замешанная в коррупции, не сможет чувствовать себя спокойно.

Об этом рассказал в интервью "РБК-Украина" глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

По его словам, его ведомству удалось воплотить в жизнь одну из главных задач – изменить правила игры в целом.

"Мы качнули касту неприкосновенных в Украине. Она формировалась не за последние четыре года, она формировалась десятилетиями, после обретения независимости Украины. Я считаю, что для Украины сейчас не имеет принципиального значения, кто будет следующим президентом, кто выиграет парламентские выборы. Важно, чтобы и элита, у которой будет власть следующие несколько лет, поняла, что неприкосновенных в Украине нет", – сказал Сытник.

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Он отметил, что ранее правоохранительные органы не занимались топ-коррупционерами из-за своей чрезвычайной политизированности.

"Давайте откровенно: 25 лет были правоохранительные органы, у которых была вся полнота полномочий для борьбы с коррупцией, в том числе на топ-уровне. Но этого не делалось, потому что, к сожалению, правоохранительные органы были очень политизированными. Сейчас те производства, которые мы расследуем последние три года, доказывают, что то, ради чего создавали НАБУ, выполняется. По моему мнению, тактическим успехом антикоррупционной реформы является то, что сейчас ни одно должностное лицо в государстве себя не чувствует комфортно, если оно занимается коррупцией. Это как раз и есть механизм, который приведет к изменению правил игры. Но я называю это тактическим успехом, потому что он будет стратегическим только тогда, когда эти дела пройдут стадию судебного расследования", – подчеркнул главный антикоррупционер страны.

Ранее в Госдепе США озвучили главную проблему Украины. Еще будучи заместителем государственного секретаря Тиллерсона Джон Салливан говорил, что призывают украинские власти искоренить коррупцию ради процветания государства.

Сам же Стыник анонсировал громкие уголовные дела. Глава НАБУ пообещал, что под "горячую руку" антикоррупционеров попадут топ-чиновники и политики. По его словам, доказательства по "элитным коррупционерам" в большинстве уже собраны.
президент, коррупция, НАБУ, коррупционеры, Сытник

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