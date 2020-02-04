Сытник должен уйти: Гончаренко указал на проблему антикоррупционных органов

Только в 2019 году вспыхнуло немало скандалов в НАБУ, САП и ГБР

Артем Сытник / Фото: Сегодня

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко считает антикоррупционные органы в Украине политически мотивированными, о чем свидетельствуют недавние скандалы. Если не уволить директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, то институт борьбы с коррупцией окажется под угрозой.

Об этом он написал в своей статье на "Украинской правде".

Нардеп отметил, что в 2015 году были созданы Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК), Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), а в 2016-м Госбюро расследований. По его словам, в эти институции были вложены огромные средства – и украинские, и международные.

Реклама

Гончаренко напомнил, как Артем Сытник оказался в Реестре коррупционеров и был оштрафован за то, что не задекларировал отдых в Ровенской области, а также припомнил войну с САП из-за "прослушки" в кабинете ее главы Назара Холодницкого.

"Обидно отметить тот факт, что украинцы доверили новым антикоррупционным органам чистить страну, а они не смогли почистить даже аквариум (намек на "жучок" в аквариуме Холодницкого. – Ред.). Сейчас НАБУ превращается в инструмент политической борьбы, и без перезагрузки его работы ожидать реальных результатов уже не приходится. Рыба гниет с головы, и если не заменить Сытника, существует угроза развала всей институции", – пишет Гончаренко.

Также он отметил, что скандалы дошли и до Госбюро расследований, которое занимается топ-коррупционерами: это и "прослушка" в кабинете экс-директора ГБР Романа Трубы, и скандальное назначение бывшего адвоката Януковича заместителем главы ведомства.

"Хочу сказать, что такая ситуация с антикоррупционными органами – это тест, прежде всего, для президента Зеленского. Нужно не допустить полной деградации антикоррупционных институтов. Считаю, что первыми важными шагами должны стать освобождение от должности Артема Сытника и проведение прозрачного конкурса на главу и заместителей ГБР. Нельзя оставлять на должностях людей, которые подтвердили свою неэффективность или ангажированность. Нельзя ставить под угрозу независимость (антикоррупционных) институтов", – резюмировал народный депутат.

Как сообщали новости "Сегодня", еще летом президент Украины встречался с главными антикоррупционерами страны Артемом Сытником и Назаром Холодницким. Зеленский призвал САП и НАБУ доказать свою эффективность – дал им три месяца и пригрозил "перезагрузкой".

Смотрите в сюжете, как суд штрафовал Сытника:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама