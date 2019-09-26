Сытник прокомментировал призыв Зеленского к украинцам звонить в НАБУ

Директор НАБУ рассказал, как теперь реагируют на участившиеся звонки людей на «горячую линию»

Артем Сытник / Фото: Сегодня

После того, как президент Владимир Зеленский призвал украинцев сообщать о проявлениях коррупции в Национальное антикоррупционное бюро, количество звонков увеличилось. Об этом сказал журналистам директор НАБУ Артем Сытнирк.

Он разъяснил, как антикоррупционный орган реагирует на участившиеся звонки людей на "горячую линию".

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"Конечно, количество звонков возросло, если президент ориентирует общество звонить в НАБУ. Но принцип работы "горячей линии" после этого обращения не изменился. Просто о существовании "горячей линии" узнали гораздо больше граждан. Для нас ничего не изменилось. Как и раньше, мы реагируем на любой звонок. Если это наша компетенция, то сразу приобщался детектив. А если компетенция другого органа, то мы ориентируем людей, куда обратиться, чтобы защитить свои права", – сказал Сытник.

Как сообщали новости "Сегодня", 23 сентября Зеленский призвал украинцев к борьбе с коррупцией, записав соответствующее видеообращение. Глава государства назвал номер телефона, по которому нужно сообщать, если предлагают взятку или относительно каких-либо других коррупционных проявлений.

Позже Совет общественного контроля антикоррупционного органа раскритиковал Зеленского за призыв украинцев звонить в НАБУ. Украинцы просто "оборвут телефон" антикоррупционерам мелкими вопросами, так как этот орган занимается только делами топ-коррупционеров.

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