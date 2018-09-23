Сытник рассказал, есть ли у него конфликт с Холодницким

Сегодня, 13:20

На днях между главными антикоррупционными органами снова разгорелся скандал, который закончился разборками со спецназом

Холодницкий и Сытник. Фото: УП
Холодницкий и Сытник. Фото: УП

Глава Национального антикоррупционного (НАБУ) бюро Артем Сытник, против которого было открыто уголовное производство, заявил, что у него нет конфликта с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назаром Холодницким.

Об этом он сказал на брифинге, передает телеканал "112 Украина".

Ему задали прямой вопрос, есть ли личный конфликт между ним и Холодницким и вот что ответил глава НАБУ.

"У меня лично нет ощущения, что есть конфликт. Потому что тогда конфликтом можно назвать любую ситуацию, в которой объявляются подозрения фигурантам по тем делам, которые мы расследуем. Выполнение нашей работы, будь то детектив НАБУ, или прокурор САП – это не конфликт", – сказал Сытник.

В то же время отметим, что на днях оба антикоррупционера выступали в эфире одного из украинских телеканалов, но согласились на это при условии, что они не пересекутся в студии.

В среду под зданием Специализированный антикоррупционной прокуратуры неожиданно разгорелся скандал с участием сотрудников Национального антикоррупционного бюро. Так, в САП заявили, что раскрыли "детективов НАБУ" с прослушкой и показали видео разборок. Когда сотрудники Управления государственной охраны и Нацполиция заблокировали микроавтобус, на место событий подоспел спецназ НАБУ и началась потасовка с похищением автомобиля и ДТП. Как заявили антикоррупционные прокуроры, детективы якобы тянули кабель для прослушки аж из здания "Охматдета".

В свою очередь в НАБУ открестились от установки "прослушки" у главы САП Назара Холодницкого. По информации НАБУ, неподалеку от своего места дислокации (примерно в полукилометре от САП) сотрудники Управления специальных операций НАБУ проводили плановые занятия по тактико-специальной подготовке, которые проводятся регулярно.
НАБУ, конфликт, Сытник, Холодницкий, САП

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