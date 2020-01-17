Так говорил Гончарук: главные высказывания премьера

В Украине - "феодализм", а в Госслужбе экологии – "средневековье"

Алексей Гончарук / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

17 января глава Кабинета министров Украины Алексей Гончарук подал заявление об увольнении с поста премьер-министра. Читайте главные заявления госчиновника на высоком посту в специальном материале сайта "Сегодня".

О собственном "профанстве" в экономике

15 января в сети была опубликована запись разговора, на которой якобы Гончарук обсуждает с министрами и представителями НБУ экономическую стратегию правительства, курс валют и тому подобное. В ходе беседы голос человека, похожего на премьера, называет себя "полным профаном в экономике". В ответ премьер заявил, что в последнее время против него лично и против правительства "развернулись массированные атаки в социальных сетях и средствах массовой информации", но он считает это свидетельством того, что властная команда – на правильном пути.

"Укрепился обменный курс и увеличились до 7-летнего максимума накопления международных резервов, составляющих 25 миллиардов долларов. Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 2,5 миллиарда долларов. Резко снизилась инфляция в 4,1%. Если это не хорошие новости для страны, то я полный "профан" в экономике", – подчеркнул премьер.

О "не сильном" росте пенсий

5 ноября 2019-го Гончарук заявил о том, что в следующем, 2020-м году в Украине будут незначительно повышены пенсии – после индексации социальных выплат.

"Конечно, пенсии будут индексированы, они вырастут, но вырастут не сильно, к сожалению… Для этого необходим очень серьезный ресурс и нужно, чтобы экономика росла значительно быстрее", - сказал Гончарук.

О зарплатах министров

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянскийи его заместители задекларировали совокупный размер своей декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 млн гривен.

Так, согласно данным, задекларированным 6 января 2020 года, министр Бородянский получил от Минкульта 27 декабря 2019 года 112 904 гривен. Его первый заместитель министра Анатолий Максимчук получил в декабре 405 072 гривен. А государственный секретарь Министерства культуры Ростислав Карандеев в декабре получил 497 709 гривен зарплаты двумя траншами: 99 589 гривен 13 декабря и 398 120 гривен 30 декабря. В 2018 год его среднемесячная заработная плата составляла 89 510 гривен.

В ответ на обнародование этой информации премьер попросил "не спекулировать цифрами".

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"Сейчас мы видим много манипуляций относительно зарплат работников правительства. Прошу не спекулировать цифрами, а разбираться до конца. В некоторых случаях министры в декабре получили с задержкой выплаты за несколько месяцев. Представители Кабинета министров предоставят детализацию с объяснениями", - отметил Гончарук.

О "средневековье" в государственной службе экологии и недр

Роман Опимах. Фото: novavlada.info

В ноябре 2019-го Гончарук поручил новому главу Государственной службы геологии и недр (Госгеонедр) Роману Опимаху навести порядок в ведомстве за два месяца.

"Вам, господин Роман, в течение двух месяцев навести здесь порядок. Эти все истории с кордонами, которые тут находятся (в здании Госгеонедр. – Ред.), иногда четыре двери надо пройти, чтобы попасть в кабинет руководителя, – это все средневековье", – сказал премьер-министр.

О коррупции в правительстве

"Относительно нашей команды скажу откровенно: это команда порядочных людей. Именно поэтому я не прекращу повторять этот тезис: на топ-уровне в правительстве коррупции нет. Если какие-то проявления и остались на нижних уровнях, то лишь потому, что мы еще не успели до них добраться", – написал Гончарук на своей странице в Facebook 17 февраля.

Он также отметил, что "оппоненты применяют каждую возможность, чтобы уничтожить веру людей во власть".

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О борьбе с нелегальным рынком топлива

Накануне нового года Алексей Гончарук поручил Государственной фискальной службе и силовикам решить проблему нелегального оборота топлива до 9 января 2020 года.

"Все АЗС будут работать по лицензиям или не будут работать вообще. Правительство борется с нелегальными рынками, в частности, с теневым оборотом топлива. Поручил ГФС и правоохранителями и органам контроля до 9 января 2020 года решить эту проблему", – заявил премьер.

По его словам, на 26 декабря 2019-го было сейчас демонтировано 46 незаконных АЗС, открыто 18 уголовных производств, 31 субъект хозяйствования подал документы для получения лицензий.

О дне, который войдет в истории Украины

Среда 13 ноября 2019-го, когда Верховная Рада сделала первый шаг к введению рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения, войдет в историю Украины. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук после того, как парламент принял за основу соответствующий законопроект (№ 2178-10).

"13 ноября – день, который войдет в историю Украины. Народные депутаты проголосовали за либерализацию украинского рынка земли. Заканчивается эпоха, где народу – мораторий, а "своим людям" – все", – сказал он.

По словам главы правительства, теперь наконец можно "осуществить переход от феодализма к реальным рыночным отношениям, как полноценная развитая страна".

О "Северном потоке-2"

Российский проект "Северный поток – 2" является политическим и угрожает энергетической безопасности не только Украины, но и всей Европы. Об этом Гончарук заявил 19 ноября 2019-го в ходе совместного брифинга с премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем.

"Сегодня реализуется политический проект Российской Федерации Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода "Северный поток – 2". – Ред.), который, по нашему мнению, является угрозой для энергетической безопасности не только Украины, но и для энергетической безопасности всей Европы", - сказал Гончарук.

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

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