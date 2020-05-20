"Я же не лох" и "Выйди, разбойник": ТОП-10 самых ярких цитат Зеленского

Ровно год назад, 20 мая, состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Победа Зеленского на выборах стала форменной сенсацией,причем не только в Украине, но и во всем мире: согласитесь, нечасто президентскую гонку выигрывает шоумен и комик без опыта работы в политике и госсекторе. Стоит ли удивляться тому, что некоторые заявления президента могли показаться гражданам как минимум необычными. Читайте самые запомнившиеся высказывания Зеленского за год на президентском посту в специальном материале сайта "Сегодня".

"В следующие 5 лет сделаю все, чтобы украинцы не плакали"

В инаугурационной речи, которую новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский произнес перед парламентом 20 мая 2019-го, он заявил о том, что всю жизнь пытался смешить людей, но в следующие 5 лет на посту президента сделает все, чтобы украинцы не плакали.

"Дорогой народ, в течение своей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались. Я чувствовал так сердцем, это была не только моя работа – это была моя миссия. Следующие 5 лет я сделаю все, украинцы, чтобы вы не плакали", – заявил Зеленский.

"Каждый из нас и переселенец, и заробитчанин"

Владимир Зеленский после принятия присяги украинскому народу в качестве президента в своей первой речи в Верховной Раде заявил, что у всех украинцев есть общая боль.

"У нас есть и общая боль. Каждый из нас погиб на Донбассе. Каждый день мы теряем каждого из нас. И каждый из нас переселенец, потерявший свой дом... И каждый из нас заробитчанин, который не нашел себя дома, а нашел заработок на чужбине", – сказал Зеленский.

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Он отметил, что Украина сможет преодолеть эти препятствия.

"Но мы все это преодолеем, потому что каждый из нас украинец", – заявил президент.

Также он подчеркнул, что Украина выбрала путь в Европу, указав при этом на голову, подразумевая, что необходимо сначала иметь европейское мышление.

"Президент – не портрет"

Это был не единственный шедевр искусства формулировки, который глава государства озвучил в своей первой президентской речи. Выступая год назад перед Верховной Радой, Зеленский призвал украинцев не делать из него культ.

"Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений Не было моих портретов. Потому что президент – не икона, не идол. Президент – не портрет", – отметил новоизбранный глава государства.

"Выйди отсюда, разбойник"

Визит президента Украины в Бориспольский городской совет, который состоялся 10 июля прошлого года, закончился скандалом. После представления нового главы Киевской области гарант выгнал из помещения секретаря Борспольского горсовета Ярослава Годунка. Это произошло из-за того, что Зеленский узнал о его криминальном прошлом.

"Когда очень много кричат, я всегда прошу найти мне в интернете что-то о человеке, который очень много кричит… Я тут прочитал… секретарь Бориспольского городского совета ранее осужден (ч. 3 ст. 142 ККУ – разбой с нанесением тяжелых телесных повреждений). Ярослав Михайлович (Годунок. – Ред.), выйдите отсюда, выйди отсюда, разбойник ты. Плохо слышишь меня?.. Будете на райадминистрации сидеть кричать. По-английски – Exit", – сказал Зеленский.

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Годунок попытался оправдаться, сказав, что президенту дают читать всякие глупости в эсэмэсках, и напомнил ему о высказывании после победы на выборах, что все люди в Украине президенты. На это глава государства продолжил его выгонять.

"Да иди уже, господи. Слышите или нет? Ты точно не президент, потому что у президента нет криминала. Иди гуляй", – добавил глава государства.

"Я — президент этой страны, я же не лох"

26 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился на Донбассе с добровольцами.

"В Золотом (населенный пункт в Луганской области, который посетил президент 26 октября. – Ред.) президент пообщался с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по вопросу разведения войск", – сообщили в пресс-службе президента.

Владимир Зеленский спросил присутствующих, почему они здесь стоят, каков их мотив, рассказал, что жители за отвод войск, и сказал добровольцам, чтобы они убрали оружие. Во время беседы с ветеранами, которая проходила в довольно эмоциональном ключе, глава государства, кроме прочего, заявил буквально следующее:

"Я — президент этой страны, я же не лох".

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Видео "эмоционального разговора" мгновенно разошлось по интернету и вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей.

"К работе президента привыкнуть нельзя"

В ноябре 2019-го глава государства рассказал, через что он и его семья проходят после его победы на выборах. Это интервью, получившее название "Откровенно с президентом", Владимир Зеленский записал за рулем автомобиля Tesla.

"К этой работе привыкнуть нельзя. Люди как говорят: "К хорошему быстро привыкаешь". А это реальная жизнь. Очень сложная профессия, забирает все: силы, время и иногда желание. Ты просто к концу вечера из человека превращаешься в организм, который не хочет ни думать ничего, ни делать. Даже не понимает иногда, о чем говорит семья. Это утомительно не только для меня, но и для родных. Но, как говорят в Раде, решение принято", – с улыбкой резюмировал глава государства.

"Заболеть коронавирусом не стыдно"

В своем ежедневном видеообращении от 14 апреля 2020-го президент Зеленский отметил наращивание количества тестирований на коронавирус – по его словам, как минимум втрое. Это очень важно, ведь своевременное выявление инфекции помогает остановить ее распространение и спасает жизни украинцев, отметил глава государства.

"Именно поэтому я призываю всех граждан: если вы контактировали с больным или имеете признаки ОРВИ – обращайтесь к семейному врачу. Если у вас его нет – в скорую помощь. Заболеть коронавирусом – не стыдно. Пожалуйста, не бойтесь. И тем более не думайте, что как-то оно само обойдется. Обращайтесь к врачу и проходите тестирование", – резюмировал Зеленский.

"За один стол с такими бандитами не сяду"

Во время пресс-конференции, которая состоялась 20 мая 2020-го и была приурочена к первой годовщине президентства, Владимир Зеленский признался, что его разочаровал мэр Черкасс и он "просто не может о нем говорить". Как известно, ранее глава государства передавал "пламенный привет" черкасскому градоначальнику, который заявил о необходимости смягчить карантин в городе, несмотря на вспышку коронавируса.

"Разочаровывают не принципы – разочаровывают люди. Я даже не просто не могу говорить о мэре Черкасс... Я не знаю даже, как говорить, когда городской голова имеет 19 уголовных производств. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду", – подчеркнул Зеленский.

В то же время президент добавил, что уважает право народа Украины, который делает свой выбор.

"Его выбрали? Это право народа Украины, выбирайте бандитов, если хотите. Я думаю, что он себя вел некорректно... Где был мэр Черкасс два месяца назад?.. Я понимаю, всем мэрам сложно. Но это просто популизм. Мало того, на чем? На смертности из-за коронавируса?" – с возмущением сказал глава государства.

"Я хотел бы быть президентом, которого запомнят как человека, после которого в стране появились дороги"

Об этом во время пресс-конференции по итогам первого года своего президентства, которая проходила 20 мая в парковой части Мариинского дворца в Киеве, заявил Владимир Зеленский. По его словам, планируется построить 4200-4500 км дорог либо "на сколько хватит денег".

"Наша задача – построить все государственные дороги, которые объединят страну и будут витриной нас как европейской страны, – это 25 тысяч км приоритетных дорог. Я уверен, что до конца моей каденции мы их достроим", – добавил он.

При этом президент с сожалением отметил, что на реконструкцию местных дорог он не имеет влияния. В то же время он надеется, что после местных выборов его партия "Слуга народа" "во многих городах получит влияние", и тогда дороги можно будет построить и там.

"Я хотел бы быть президентом, которого запомнят как человека, после которого в стране появились дороги", – подчеркнул Владимир Зеленский.

"Я отличаюсь от Порошенко и физиологически, и как президент"

Также на пресс-конференции президент Зеленский заявил о том, что считает себя противоположностью своего предшественника Петра Порошенко.

"Я всем отличаюсь от Порошенко. Физиологически и как президент... Я честный, порядочный человек, который болеет за эту страну. Я, может, не так красиво общаюсь по-украински, как президент Порошенко. Но я такой, как есть. Я уважаю эту страну, уважаю граждан Украины, уважаю украинский язык, уважаю каждого", – сказал глава государства.

При этом он выразил уверенность в том, что, если бы он не баллотировался на предыдущих выборах, победа досталась бы именно Петру Порошенко.

Напомним, что в среду, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский собрал в Мариинском парке столицы большую пресс-конференцию для украинских и зарубежных СМИ. На ней президент отчитался о том, что удалось сделать за год работы на должности.

На встречу с главой государства пришло более 50 журналистов. На улице то капал дождь, то выходило солнце. Но это не помешало "жаркому" диалогу. Иногда у некоторых представителей СМИ с президентом доходило до перепалок, но в целом глава государства пребывал в хорошем настроении.

Смотрите полное видео пресс-конференции:

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