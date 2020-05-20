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  1. Новости политики

"Я же не лох" и "Выйди, разбойник": ТОП-10 самых ярких цитат Зеленского

20 мая, 19:41

Алексей Гиндич

Шестой президент Украины назвал свои главные отличия от Порошенко

Ровно год назад, 20 мая, состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Победа Зеленского на выборах стала форменной сенсацией,причем не только в Украине, но и во всем мире: согласитесь, нечасто президентскую гонку выигрывает шоумен и комик без опыта работы в политике и госсекторе. Стоит ли удивляться тому, что некоторые заявления президента могли показаться гражданам как минимум необычными. Читайте самые запомнившиеся высказывания Зеленского за год на президентском посту в специальном материале сайта "Сегодня".

"В следующие 5 лет сделаю все, чтобы украинцы не плакали"

В инаугурационной речи, которую новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский произнес перед парламентом 20 мая 2019-го, он заявил о том, что всю жизнь пытался смешить людей, но в следующие 5 лет на посту президента сделает все, чтобы украинцы не плакали.

"Дорогой народ, в течение своей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались. Я чувствовал так сердцем, это была не только моя работа – это была моя миссия. Следующие 5 лет я сделаю все, украинцы, чтобы вы не плакали", – заявил Зеленский.

"Каждый из нас и переселенец, и заробитчанин"

Владимир Зеленский после принятия присяги украинскому народу в качестве президента в своей первой речи в Верховной Раде заявил, что у всех украинцев есть общая боль.

"У нас есть и общая боль. Каждый из нас погиб на Донбассе. Каждый день мы теряем каждого из нас. И каждый из нас переселенец, потерявший свой дом... И каждый из нас заробитчанин, который не нашел себя дома, а нашел заработок на чужбине", – сказал Зеленский.

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Он отметил, что Украина сможет преодолеть эти препятствия.

"Но мы все это преодолеем, потому что каждый из нас украинец", – заявил президент.

Также он подчеркнул, что Украина выбрала путь в Европу, указав при этом на голову, подразумевая, что необходимо сначала иметь европейское мышление.

"Президент – не портрет"

Это был не единственный шедевр искусства формулировки, который глава государства озвучил в своей первой президентской речи. Выступая год назад перед Верховной Радой, Зеленский призвал украинцев не делать из него культ.

"Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений Не было моих портретов. Потому что президент – не икона, не идол. Президент – не портрет", – отметил новоизбранный глава государства.

"Выйди отсюда, разбойник"

Визит президента Украины в Бориспольский городской совет, который состоялся 10 июля прошлого года, закончился скандалом. После представления нового главы Киевской области гарант выгнал из помещения секретаря Борспольского горсовета Ярослава Годунка. Это произошло из-за того, что Зеленский узнал о его криминальном прошлом.

"Когда очень много кричат, я всегда прошу найти мне в интернете что-то о человеке, который очень много кричит… Я тут прочитал… секретарь Бориспольского городского совета ранее осужден (ч. 3 ст. 142 ККУ – разбой с нанесением тяжелых телесных повреждений). Ярослав Михайлович (Годунок. – Ред.), выйдите отсюда, выйди отсюда, разбойник ты. Плохо слышишь меня?.. Будете на райадминистрации сидеть кричать. По-английски – Exit", – сказал Зеленский.

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Годунок попытался оправдаться, сказав, что президенту дают читать всякие глупости в эсэмэсках, и напомнил ему о высказывании после победы на выборах, что все люди в Украине президенты. На это глава государства продолжил его выгонять.

"Да иди уже, господи. Слышите или нет? Ты точно не президент, потому что у президента нет криминала. Иди гуляй", – добавил глава государства.

"Я — президент этой страны, я же не лох"

26 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился на Донбассе с добровольцами.

"В Золотом (населенный пункт в Луганской области, который посетил президент 26 октября. – Ред.) президент пообщался с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по вопросу разведения войск", – сообщили в пресс-службе президента.

Владимир Зеленский спросил присутствующих, почему они здесь стоят, каков их мотив, рассказал, что жители за отвод войск, и сказал добровольцам, чтобы они убрали оружие. Во время беседы с ветеранами, которая проходила в довольно эмоциональном ключе, глава государства, кроме прочего, заявил буквально следующее:

"Я — президент этой страны, я же не лох".

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Видео "эмоционального разговора" мгновенно разошлось по интернету и вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей.

"К работе президента привыкнуть нельзя"

В ноябре 2019-го глава государства рассказал, через что он и его семья проходят после его победы на выборах. Это интервью, получившее название "Откровенно с президентом", Владимир Зеленский записал за рулем автомобиля Tesla.

"К этой работе привыкнуть нельзя. Люди как говорят: "К хорошему быстро привыкаешь". А это реальная жизнь. Очень сложная профессия, забирает все: силы, время и иногда желание. Ты просто к концу вечера из человека превращаешься в организм, который не хочет ни думать ничего, ни делать. Даже не понимает иногда, о чем говорит семья. Это утомительно не только для меня, но и для родных. Но, как говорят в Раде, решение принято", – с улыбкой резюмировал глава государства.

"Заболеть коронавирусом не стыдно"

В своем ежедневном видеообращении от 14 апреля 2020-го президент Зеленский отметил наращивание количества тестирований на коронавирус – по его словам, как минимум втрое. Это очень важно, ведь своевременное выявление инфекции помогает остановить ее распространение и спасает жизни украинцев, отметил глава государства.

"Именно поэтому я призываю всех граждан: если вы контактировали с больным или имеете признаки ОРВИ – обращайтесь к семейному врачу. Если у вас его нет – в скорую помощь. Заболеть коронавирусом – не стыдно. Пожалуйста, не бойтесь. И тем более не думайте, что как-то оно само обойдется. Обращайтесь к врачу и проходите тестирование", – резюмировал Зеленский.

"За один стол с такими бандитами не сяду"

Во время пресс-конференции, которая состоялась 20 мая 2020-го и была приурочена к первой годовщине президентства, Владимир Зеленский признался, что его разочаровал мэр Черкасс и он "просто не может о нем говорить". Как известно, ранее глава государства передавал "пламенный привет" черкасскому градоначальнику, который заявил о необходимости смягчить карантин в городе, несмотря на вспышку коронавируса.

"Разочаровывают не принципы – разочаровывают люди. Я даже не просто не могу говорить о мэре Черкасс... Я не знаю даже, как говорить, когда городской голова имеет 19 уголовных производств. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду", – подчеркнул Зеленский.

В то же время президент добавил, что уважает право народа Украины, который делает свой выбор.

"Его выбрали? Это право народа Украины, выбирайте бандитов, если хотите. Я думаю, что он себя вел некорректно... Где был мэр Черкасс два месяца назад?.. Я понимаю, всем мэрам сложно. Но это просто популизм. Мало того, на чем? На смертности из-за коронавируса?" – с возмущением сказал глава государства.

"Я хотел бы быть президентом, которого запомнят как человека, после которого в стране появились дороги"

Об этом во время пресс-конференции по итогам первого года своего президентства, которая проходила 20 мая в парковой части Мариинского дворца в Киеве, заявил Владимир Зеленский. По его словам, планируется построить 4200-4500 км дорог либо "на сколько хватит денег".

"Наша задача – построить все государственные дороги, которые объединят страну и будут витриной нас как европейской страны, – это 25 тысяч км приоритетных дорог. Я уверен, что до конца моей каденции мы их достроим", – добавил он.

При этом президент с сожалением отметил, что на реконструкцию местных дорог он не имеет влияния. В то же время он надеется, что после местных выборов его партия "Слуга народа" "во многих городах получит влияние", и тогда дороги можно будет построить и там.

"Я хотел бы быть президентом, которого запомнят как человека, после которого в стране появились дороги", – подчеркнул Владимир Зеленский.

"Я отличаюсь от Порошенко и физиологически, и как президент"

Также на пресс-конференции президент Зеленский заявил о том, что считает себя противоположностью своего предшественника Петра Порошенко.

"Я всем отличаюсь от Порошенко. Физиологически и как президент... Я честный, порядочный человек, который болеет за эту страну. Я, может, не так красиво общаюсь по-украински, как президент Порошенко. Но я такой, как есть. Я уважаю эту страну, уважаю граждан Украины, уважаю украинский язык, уважаю каждого", – сказал глава государства.

При этом он выразил уверенность в том, что, если бы он не баллотировался на предыдущих выборах, победа досталась бы именно Петру Порошенко.

Напомним, что в среду, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский собрал в Мариинском парке столицы большую пресс-конференцию для украинских и зарубежных СМИ. На ней президент отчитался о том, что удалось сделать за год работы на должности.

На встречу с главой государства пришло более 50 журналистов. На улице то капал дождь, то выходило солнце. Но это не помешало "жаркому" диалогу. Иногда у некоторых представителей СМИ с президентом доходило до перепалок, но в целом глава государства пребывал в хорошем настроении.

Смотрите полное видео пресс-конференции:

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Владимир Зеленский цитаты коронавирус справка Сегодня президент Украины Годунок

Источник: Сегодня

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