Так и не решен один вопрос: Климкин оценил переговоры по Донбассу в Берлине

Киев мог бы пойти на компромиссы по Донбассу, но на приемлемых для нас условиях, считает Климкин

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает, что результаты берлинских переговоров с участием главы МИД Украины и других украинских переговорщиков с немецкой стороной будут видны в ближайшее время. Однако остался не решен вопрос паспортизации Донбасса. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24". Ранее в России уже считали жителей Донбасса, получивших паспорта РФ.

"Этот визит (украинской делегации в Германию. – Ред.) должен был состояться давно, еще до карантина. Тут две вещи: координация и возобновление доверия. Поскольку наши партнеры узнают что-то из прессы, например, о планах создания так называемого Консультативного совета, их это нервирует, и доверию это не способствует. Результаты мы увидим в ближайшее время. Если удастся просто хорошо поговорить о совместной стратегии, анализе сценариев, реакции на возможные действия России – это можно считать достигнутым результатом", – сказал он.

В то же время Климкин считает, что Киев мог бы пойти на компромиссы по Донбассу, но на приемлемых для нас условиях, что поможет освобождению территорий.

"России сейчас нужно симулировать видимость прямого диалога по Донбассу, чтобы смягчить санкции. Компромисс нужен, но он должен быть таким, чтобы привел к освобождению Донбасса, а не в рамках российского нарратива. Россия, делая масштабную паспортизацию, классически находится в нарративе войны, причем не только военном, а вообще по уничтожению Украины, это вопросы существования. Мы по результатам визита не услышали о решении вопроса паспортизации. Без него шаги вперед невозможны", – подчеркнул дипломат.

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Мир в Украине сегодня возможен только в случае полного освобождения оккупированных территорий. Экс-глава МИДа уверен, что перемирие возможно, но и Западу стоит увеличить свое присутствие на оккупированном Донбассе и на линии соприкосновения.

"Такие опции сегодня обсуждались. На самом деле вопрос не в нас и даже не в Кремле, а в Ново-Огарево (резиденция президента РФ Владимира Путина. – Ред.)", – резюмировал Климкин.

Как сообщали новости "Сегодня", 2 июня в Берлин приехала внушительная украинская делегация: заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, советник президента Украины Руслан Демченко, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Андрей Таран. Кулеба, комментируя переговоры по Донбассу, отметил, что украинская сторона предоставила доказательства немцам о присутствии российских военных на востоке нашей страны.

В свою очередь по итогам переговоров глава МИД Германии Хайко Маас сделал заявление по Донбассу. Он призывает стороны к компромиссу и считает необходимым прекращение огня на передовой.

Дмитрий Кулеба. Источник: facebook.com/dmytro.kuleba

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