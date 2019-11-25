За время следствия стало еще очевидней, что формула была прозрачной и законной, говорят эксперты

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Так называемое дело "Роттердам+" трещит по швам. Почти три года продолжается расследование. Но детективы НАБУ и антикоррупционные прокуроры ищут призрачные доказательства, говорят эксперты. Специалисты утверждают: формула экономически обоснована, и она спасла страну от холода. "Сегодня" выясняли, почему же тогда детективы так ухватились за это дело и кому это может быть выгодно.

Громкое дело "Роттердам+" разваливается как карточный домик, в котором детективы НАБУ и антикоррупционные прокуроры ухватились за остатки конструкции, но дело вот-вот рухнет.

"За два с половиной года, что более чем достаточно, НАБУ не могло собрать соответствующие материалы для того, чтобы подтвердить свое подозрение, то эта формула "Роттердам+" наносит ущерб государству", – говорит эксперт Юрий Корольчук.

Но в НАБУ и САП не сдаются и продолжают искать то, чего не существует, говорят адвокаты.

"Очень легко создавать хорошую медийную картинку представителям правоохранительных органов. Однако, уже исчерпались все сроки. Сроки дела были один раз продлены, второй раз продлены. Поскольку, я думаю, в суд не с чем идти, нет доказательной базы, нет должной экспертизы, нет других документов, подтверждающих вину", – говорит адвокат по делу "Роттердам+" Ирина Одинец.

У следствия есть по крайней мере три вывода. Специалисты Киевского института судебных экспертиз признали: методика расчета "Роттердам+" экономически обоснована. Но даже в суде прокуроры документ показать отказывались.

"Да у вас спрашивают: "можете ли вы подтвердить, что есть экспертиза или нет?", – обращались адвокаты к прокурору на суде. "Да! Они есть, если вы это спрашиваете", – отвечал прокурор. "А говорите – "не проверена", – делали замечание адвокаты. "Это материалы производства, и они есть", – говорил во время судебного заседания прокурор.

"Эти результаты не устраивали ни детективов, ни прокуроров. Они пытались собственными усилиями создать такой вывод. Было получено формально этот вывод. В основу его был положены расчеты специалиста самого же НАБУ", – заявляет адвокат подозреваемых по делу "Роттердам+" Наталья Дрыгало.

Это дело совсем не уголовное, оно уже давно политическое, утверждают эксперты.

"НАБУ, к сожалению для работников этой организации, себя дискредитировали тем, что ни одно дело не дошло до суда, и не было виновных. И поэтому, наверное, "Роттердам+" сейчас рассматривают в НАБУ как последний шанс политически утвердиться НАБУ. И доказать, что они результативны и могут показать эффект", – подчеркивает эксперт Юрий Корольчук.

Эксперты уверены – расследование с самого начала имело лобби.

"Коломойский был заинтересован в дискредитации этой формулы, и вообще – ее отмене, потому что это могло позволить ему сократить расходы на закупку электроэнергии для своих ферросплавных, металлургических предприятий", – утверждает эксперт Борис Кушнирук.

Но остатки карточной конструкции совсем скоро могут развалиться, убеждены специалисты.

Напомним, ранее лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что введение формулы "Роттердам+" позволило преодолеть кризис в энергетике, а государственные шахты с момента принятия формулы получили дополнительно более 10 млрд гривен.

По информации СМИ, на совещании у президента по энергетическим вопросам, которое состоялась в августе, выяснилось, что покупать уголь по цене, рассчитанной по формуле "Роттердам+", сегодня дешевле, чем импортировать его из ЮАР, США или Колумбии. Цена за "Роттердам+" составляет 1,74 тыс грн за тонну, импорт из Колумбии и США – 1,9 тыс. грн за тонну, из ЮАР – 1,8 тыс. грн за тонну.

Также журналисты рассказали, как в информпространстве создавались мифы по поводу формулы "Роттердам+", которую и украинские, и европейские эксперты признали шагом к энергореформе, необходимой для интеграции Украины в Евросоюз:

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