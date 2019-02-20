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Запад ужесточает позицию: эксперт объяснил "азовские санкции" против России

Сегодня, 14:41

Нужно понимать, что западные страны действуют своими методами, говорит Гарань

Запад ужесточает позицию: эксперт объяснил "азовские санкции" против России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5e1/6ee/5c45e16ee781d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5e1/6ee/5c45e16ee781d.jpg Политика Нужно понимать, что западные страны действуют своими методами, говорит Гарань

В борьбе с российской агрессией Украина должна принимать любою помощь от западных партнеров, в том числе и экономическую.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии, научный директор фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань.

По его словам, хотя Украине поддержка Европы и кажется недостаточной, но она есть, и это главное. Это, в первую очередь, касается реакции на агрессию России в Керченском проливе и связанный с этим Азовский кризис.

"Мы должны исходить из того, что есть. Вот такие союзники, и мы с этим работаем. По Азову надо дождаться текста санкций", – говорит Гарань.

Политолог напомнил предыдущие шаги Европы и США, которые на первый взгляд казались слабыми, но позже показали свою эффективность.

"В 2014 году говорили, что серьезных экономических санкций не будет, но они были введены. Потом говорили, что санкции не будут продолжены. Они продолжаются. При этом в том же объеме, в котором были введены. Экономические санкции по Крыму тоже были слабые. Но они были сильны в политическом плане, потому что Россию исключили из "Большой восьмерки". Экономические санкции по Донбассу достаточно сильные. Кроме того, начались поставки оружия в Украину, позиция Запада стала более жесткой. Санкции действуют, и они останавливают Россию", – продолжает эксперт.

Важно понимать, говорит политолог, что у Европы свой стиль поведения. Она привыкла действовать иным способом.

"Мы считаем, что этого (предпринятых сейчас шагов Европы. – Ред.) недостаточно в контексте произошедшего в Керченском проливе. Мы требуем больше, а в ЕС  говорят, что усилят помощь Украине в Азовском море, экономическую помощь, строительство инфраструктуры и портов. Они больше склонны действовать другими методами", – добавляет Гарань.

Напомним, в декабре прошлого год президент Украины Петр Порошенко в своей статье для американской газеты The New York Times писал, что Путин слабее, чем хочет казаться Западу. Мир должен сделать выбор – выступать за то, что правильно, или продолжать умиротворение Путина, отметил президент Украины.

А секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что умиротворение агрессора увеличивает опасность развязывания Россией полномасштабных военных действий в Европе.

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Тег Россия, Европа, помощь, Украина, санкции, поддержка, гарань, Азовский кризис

Вы сейчас просматриваете новость " Запад ужесточает позицию: эксперт объяснил "азовские санкции" против России". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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