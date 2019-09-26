Такое бывает не часто: в Кремле прокомментировали рассекреченный разговор Трампа с Зеленским

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Москва спокойно отнеслась к скандалу вокруг обвинений в адрес президента США в давлении на Украину. В Кремле больше удивлены фактом рассекречивания стенограммы телефонного разговора глав государств – Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, рассекречивание переговоров президентов – это очень редкое явление.

"Я ничего не буду комментировать по этому поводу, это исключительно внутреннее дело США и Украины, тем более, если это (публикация) произошло по взаимной договоренности. Но в целом надо признать, что, конечно, публикация полной записи беседы – будь то телефонный разговор или очная беседа – это нечасто встречается в дипломатической и межгосударственной практике, по крайней мере, нечасто встречалось доселе", – сказал Песков.

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Как сообщали новости "Сегодня", 25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора президентов США и Украины от 24 июля. Накануне в США разгорелся скандал: американского лидера обвиняли в давлении на Украину и конкретно Зеленского относительно расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. Позже даже инициировали процедуру импичмента президента США. Читайте полный текст стенограммы разговора Трампа и Зеленского.

Отметим, что оба президента уже прокомментировали эту ситуацию. Так, Дональд Трамп утверждает, что представители Демократической партии США "угрожали" Зеленскому.

"Я требую транспарентности от демократов, которые посещали Украину и пытались заставить нового президента сделать те вещи, которые они хотели. Они обвинили меня в этом, но я этого не делал", – сказал американский лидер и добавил, что демократы не смогут победить на будущих выборах и подняли всю эту шумиху.

В свою очередь Зеленский заявил, что давить на него никто не может, и он не намерен быть причастным каким-то образом к выборам в других странах. В то же время он негативно отнесся к рассекречиванию подробностей разговора с Трампом.

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Визит Зеленского в США

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