"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

Роман Ващук. Фото: посольство Канады в Украине. Фото: Pixabay

За выборами президента Украины внимательно наблюдает если не полмира, то, по крайней мере, та его часть, которая является нашими ближайшими союзниками. Страны западной демократии интересует, прежде всего, чтобы Украина не свернула с пути реформ, курса на Европу и НАТО. Нас – чтобы помощь и поддержка, которую мы получали на протяжении последних пяти лет, не прекратились.

Как украинские выборы выглядят со стороны, чего от Украины ожидают наши союзники и чего Украине ожидать от Запада? Об этом сайт "Сегодня" поговорил на полях Киевского форума по безопасности с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Романом Ващуком.

- Господин посол, насколько внимательно следит за украинскими выборами Запад и насколько результаты первого тура стали неожиданными для наблюдателей за рубежом?

- Мы следим за событиями очень внимательно и изучаем ситуацию тщательно. Адаптивность и гибкость – это одна из характеристик дипломатической жизни. Так что мы всегда готовы к изменениям. Но то, что происходит сегодня в Украине, – даже в мировых масштабах явление достаточно новое и уникальное. Такого феномена ассиметричной, частично виртуальной, частично очень реальной избирательной кампании еще не было никогда и ни в одной стране мира. Украина в этом плане в определенной степени пионер. Так что мы наблюдаем не только из-за интереса к Украине, но и из-за интереса к процессу как таковому.

- Каковы, по вашему мнению, причины того, что в первом туре системные политики получили меньшие результаты, чем несистемный?

- Украина – государство, народ которого исторически, столетиями скептически относился к власти. Помимо этого, сегодня мы имеем бурное развитие виртуальных средств коммуникации. И, на мой взгляд, чем больше люди переходят в виртуальный мир, чем больше коммуницируют между собой, тем больше эти тенденции (скептического отношения в власти, – авт.) усиливаются. И это происходит не только в Украине, это ощущается и в западных странах. Однако в полную силу эта тенденция проявилась и отразилась на результатах именно в Украине. Это еще одна причина, почему мы с большим вниманием следим за ходом событий.

- Украинские государственные институты, по вашему мнению, достаточно укрепились после болезненного реформирования, чтобы выдержать удары, которые могут последовать в результате изменения конфигурации власти? Способны ли они обеспечить преемственность политического курса – как внутриполитического, так и внешнеполитического? Способны ли смягчить возможные резкие шаги политиков? И будет ли Запад помогать госинститутам в этом?

- Мы строим отношения с государством Украина и с 42 миллионами его граждан. Мы, разумеется, имели, имеем и будем иметь программы для усиления возможностей госинститутов. И, я думаю, вы все же несколько недооцениваете нынешние институциональные возможности украинских госинститутов. Украина, возможно, еще не стала Скандинавией в плане их эффективности. Но действующие механизмы есть, и есть с чем работать любой украинской власти и международным партнерам Украины. При любом исходе выборов будут и институции, и люди, с которыми можно работать.

- На этих выборах мы имели, по сути, прецедент: оба кандидата, вышедшие во второй тур, были приглашены на встречи с лидерами влиятельных европейских государств. Владамир Зеленский встречался с президентом Франции Эммаунэлем Макроном. Петр Порошенко – с Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. То есть интерес к кандидатам со стороны ЕС налицо. Проявляет ли такой интерес Канада как одно из наиболее близких нам государств? И каковы планы по сотрудничеству с главой государства, которого украинцы изберут 21 апреля?

- Безусловно, мы будем сотрудничать с Украиной. Уже 2-4 июля этого года в Торонто состоится Международная конференция по вопросам реформ в Украине. Это уже третья по счету подобная конференция. Первые две были в Лондоне и Копенгагене. И мы, конечно, рады будем принять у себя представительную украинскую делегацию, а также ожидаем подтверждения курса на реформы.

- Президент Украины на это мероприятие также будет приглашен?

- Традиционно Международная конференции по вопросам реформ в Украине проходит при участии премьер-министра вашей страны. В вопросе реформ мы очень плотно работаем с украинским правительством. Нужно ли будет менять формат в связи с развитием политических событий в Украине, мы увидим в процессе подготовки конференции.

- В ходе Киевского форума по безопасности, естественно, очень много говорится о необходимости усиления сотрудничества Украины и НАТО. В том числе из уст хозяина форума – Арсения Яценюка – прозвучал призыв к государствам-членам НАТО разместить в Украине свои военные подразделения. Насколько вероятно усиление военного присутствия стран НАТО в нашей стране?

- Мы до 2022 года продолжили присутствие 200 канадских военнослужащих в Украине. Так что, если речь о Канаде, то мы здесь. Конечно, с учебной миссией. Но она очень практична: включает в себя очень многое, начиная от новых снайперски курсов для воинов ВСУ и заканчивая курсами первой медпомощи, логистики и т.д. На Яворивском полигоне в этом году перешли на качественно новый оперативный и стратегический уровень учений – к учениям на уровне бригад. Так что мы видим прогресс. И видим, что наше вспомогательное присутствие усиливает обороноспособность Украины, а также посылает сигнал, что Украина для нас важна и что мы готовы делать все возможное, чтобы она укрепляла свою обороноспособность.

- Насколько справедливо утверждение, что подобные учения полезны для обеих сторон? Украинские военные учатся у военных НАТО взаимодействию в рамках Альянса, а военные стран НАТО, в свою очередь, – практическим навыкам боевых действий?

-Это 100% так и есть. Большинство наших военных не имели опыта войны с равным соперником или соперником, который преобладает в боевой мощи. Когда воюет армия со всей техникой против каких-то моджахедов с "Калашниковыми" – это одно. А то, что вы имеете на востоке Украины, – совсем другое. Так что обмен действительно происходит. Кроме того, весьма полезны дискуссии и наработки механизмов противодействия гибридной войне. Так что мы видим наше сотрудничество как дорогу с двусторонним движением.

- На саммите НАТО было принято решение об усилении присутствия Североатлантического альянса в Черном море. Насколько могут быть эффективными задекларированные в этом контексте шаги? И предполагается ли обеспечение безопасности судоходства в Черном море путем, к примеру, сопровождения кораблями НАТО украинских кораблей при прохождении ими Керченского пролива?

- Из того, что я знаю, сопровождение не предусмотрено. Я думаю, тут нужно говорить об обеспечении свободы мореплавания в Черном море. В этом заинтересованы, в том числе, наши союзники по НАТО в черноморском регионе. Но также, увеличивая присутствие, мы напоминаем России, оккупировавшей Крым, что они не могут себя просто сделать господами ситуации. Что нужно считаться также с НАТО.

- Немного об экономике. Насколько полно, по вашему мнению, реализуется потенциал сотрудничества между Канадой и Украиной?

- Сотрудничество развивается. В прошлом году зафиксировано увеличение на 55% экспорта украинских товаров в Канаду. Увеличиваются объемы, а главное, увеличивается ассортимент, так что здесь мы с оптимизмом смотрим в будущее.

- Украина нуждается в серьезных инвестициях. В том числе мы рассчитываем на инвестиции со стороны канадского бизнеса. В чем причина довольно скромных пока что результатов в этой сфере? Война на Донбассе?

- Нет. Это больше вопрос верховенства закона. Бизнес хочет быть уверенным, что его инвестиции через год по-прежнему будут его. Что кто-то не придет, не перепишет на кума-брата-свата. Но, тем не менее, возможно, меньше, чем вы ожидаете, но инвестиции идут. Есть большие IT-проекты во Львове, видим заинтересованность канадского бизнеса в нефтегазовых проектах. В целом мы видим увеличение заинтересованности и готовности канадских фирм инвестировать в Украину.

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АВТОР: Виталий Рябошапка Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.