"Такого не прощают": Фесенко о повторном сложении мандата Вакарчуком

Первый раз Вакарчук пришел в Раду в 2007 году и продержался год, в нынешнем созыве история повторилась

Экс-глава партии "Голос" Святослав Вакарчук не имеет шансов вернуться в большую политику после того, как дважды за карьеру досрочно сложил депутатские полномочия. Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" высказал политолог Владимир Фесенко.

"Это все. Когда происходит такой стремительный уход из политики, причем под такими предлогами: "Я ухожу, разочаровался, я свою миссию выполнил…". Ну где ты выполнил ее?! Ты только начал выполнять. Когда такое происходит на памяти одного поколения с одним и тем же человеком – такого не прощают. Вот чего не прощают в политике, так это слабость", – сказал он.

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В качестве примера Владимир Фесенко привел пример экс-президента Виктора Ющенко, который, по его словам, в свое время отстранился от управления государством, делегировав эти функции окружению, и в итоге утратил поддержку граждан.

"Вот и со Славой будет так же. Как политика его уже не будут воспринимать. Если в первый раз он пришел как рядовой член команды и, в принципе, имел право уйти, разочаровавшись в этой команде, то во второй раз ему поверили как лидеру. И вот теперь в нем разочаровались не просто как в политике, но и как в лидере. Потому третьего раза точно не будет. Более того, на мой взгляд, он утратил роль морального лидера. Если теперь он будет кого-то учить, ему скажут: "Парень, ты дважды имел шанс и не воспользовался. Нам нужны не те, кто учит, а те, кто делает", – отметил политолог.

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Как сообщали новости "Сегодня", Святослав Вакарчук заявил о сложении депутатских полномочий, подав соответствующее заявление в Верховную Раду. Кроме того, он обратился к своим недоброжелателям и попросил не трогать его нынешнюю команду.

Видео: "Голос"

Напомним, первый депутатский поход Вакарчука был в 2007 году, когда он был избран народным депутатом Верховной Рады VI созыва по спискам партии "Наша Украина-Народная самооборона" (15-й номер в списке), однако менее чем через год сложил депутатские полномочия. Вакарчук заявлял, что не выдержал постоянных ссор в парламенте и решил уйти.

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