Такого никогда не было: социолог о том, как растет поддержка курса на ЕС и НАТО

/ Фото: AFP

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Несмотря на то что журналисты фиксируют снижение уровня упоминаний евроатлантического и евроинтеграционного вектора движения Украины в заявлениях президента Владимира Зеленского, премьера Алексея Гончарука и других топ-политиков, уровень поддержки вступления в ЕС и НАТО в рядах украинцев растет.

Об этом директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина рассказала в интервью сайту "Сегодня".

"Возможно, из-за неудачных переговоров с Россией. Люди все больше начинают понимать, что нам надо идти в западном направлении, чтобы не остаться один на один с Россией. Поддержка членства в ЕС – 64%. Такого никогда не было. Давайте не забывать о том, что люди больше ездят, больше видят. Даже если сами родители не ездят, то дети ездят, рассказывают, как там. Поэтому, особенно со сменой поколений, эта поддержка будет расти. Я абсолютно не верю в какие-то крутые перемены во внешней политике. Хотя, мне кажется, у этой власти было больше готовности договариваться с Россией. Им казалось, что прежняя власть, как они говорили, была заинтересована в войне, а вот мы встретимся, договоримся и порешаем. А оказалось, что нет, не порешаем. Мы видим, что членство в НАТО сейчас набрало 51%, а нейтральный статус Украины существенно меньше – 23%. Однако в некоторых регионах поддержка нейтрального статуса выше", – говорит эксперт.

Напомним, ранее Ирина Бекешкина объяснила, почему Зеленский был обречен на победу на выборах президента .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Пока что Зеленский часто ведет себя, как Голобородько": интервью с Ириной Бекешкиной" .

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